Wielerfans opnieuw welkom op Kuurnse wielerhoogdag: “Parcours werd hertekend”

Kuurne maakt zich op voor de 74ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne. Nadat vorig jaar zowel in de start- als aankomstzone wielerfans werden geweerd, zijn zij dit jaar opnieuw welkom. Het parcours van de wielerklassieker werd flink onder handen genomen om de wedstrijd nog spannender te maken.

Kuurne-Brussel-Kuurne steekt dit jaar in een nieuw jasje Het parcours werd grondig hertekend, en vanaf deze editie wijkt men voor de ploegenvoorstelling eveneens uit van parking Kubox naar de parking naast de Sint-Pieterskerk. Niet minder dan 17 UCI WorldTour-ploegen en 8 UCI Pro Teams bevestigden hun deelname. “Fans van de Oude Kwaremont zal ik helaas moeten teleurstellen, gezien we deze helling links laten liggen”, vertelt Jos Callens van het organiserend comité. “We opteerden ervoor om het parcours grondig te hertekenen, om er zo een nog spannendere wedstrijd van te maken. Naast het prachtige decor van de Vlaamse Ardennen mogen de renners ook het Henegouwse Pays-des-Collines verkennen.”

De renners zullen ook het Henegouwse Pays-des-Collines verkennen

Oude fietsenzaak

“Op onze affiche schittert dit jaar Julien Vermote, een wielrenner die heel wat tegenslag kende en even zonder contract zat, tot hij plotseling werd opgevist door Alpecin-Fenix Cycling Team. De foto waarop Julien prijkt werd genomen in een oude fietsenzaak in Keiem. Het fietsenatelier ligt er nog bij zoals dat was op het moment dat de fietsenhersteller stierf. Het was voor ons de ideale locatie om onze affichefoto te maken!” aldus Jos Callens. Kuurne-Brussel-Kuurne gaat dit jaar over een afstand van 195,1 kilometer, waarbij de renners 13 heuvels beklimmen. Daarnaast wordt ook het aantal plaatselijke ronden beperkt tot één. “Na een jaartje afwezigheid voorzien we ook opnieuw een juniorenkoers, meteen de eerste op de internationale kalender voor dit jaar”, gaat Jos verder. “Twee weken geleden zag ik al een Nederlands juniorenteam, dat het plaatselijke parcours kwam verkennen. In totaal verwelkomen we 25 juniorenteams, waaronder voor het eerst het Britse Fensham Howes-Mas Design (FH-MAS Team) van Giles Pidcock, de vader van wielrenner Tom Pidcock, die er ooit zelf voor reed.” Dit jaar is ook de koerstaart opnieuw van de partij. Zowel patisserie Lietaert, Filip en Liraz, als bakker Aster in Sente bieden op de wielerhoogdag deze taart aan in hun zaak. Zo kunnen wielerliefhebbers die thuis de wedstrijd volgen letterlijk een stukje Kuurne-Brussel-Kuurne proeven.

Bijwonen

Wie komende zondag Kuurne-Brussel-Kuurne wil bijwonen, kan vanaf 10.40 uur terecht op het parkwijkplein voor de officiële ploegenvoorstelling, gebracht door Karl Vannieuwkerke. De thuisblijvers kunnen dan weer vanaf 10.30 uur terecht bij WTV, die de talkshow koersparlé brengt. (BRU)

Alle info omtrent Kuurne-Brussel-Kuurne, waaronder het parcours, is terug te vinden op www.kuurne-brussel-kuurne.be.