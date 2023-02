Wie wordt volgens bekend West-Vlaanderen de man, vrouw en revelatie van het wielervoorjaar?

Morgen is het eindelijk zover: dan is de koers terug in het land! In Gent wordt zaterdag iets voor elf uur het startschot gegeven voor wat ongetwijfeld een voorjaar wordt om duimen en vingers bij af te likken. Maar wie worden nu de hoofdrolspelers en wie werpt zich op tot dé revelatie? Wij vroegen het aan enkele West-Vlaamse kenners en wielerfanaten.

Wie wordt de man van het voorjaar?

“Je merkte in de voorbereidingskoersen meteen al dat de verwachte namen als Pogacar en Pidcock in orde zullen zijn. Mathieu van der Poel en Wout van Aert zullen dat evengoed zijn. Toch kijk ik vooral uit naar Arnaud De Lie. Zijn naam gaat vaak over de tongen en de verwachtingen liggen hoog, maar ik zag al enkele jaren dat hij vroeg of laat boven water zou komen. Nu komt het wel redelijk vroeg, maar dat is normaal met wat goed is.”

Wie wordt de vrouw van het voorjaar?

“Hier kan ik niet rond Lotte Kopecky. Ik ben benieuwd tot wat ze dit keer in staat is, want ik verwacht dat ze opnieuw zal meedoen voor een grote vis. Dat zal dan de Ronde of Parijs-Roubaix moeten zijn, want – met alle respect – alle koersen daaronder, op de Omloop na, vullen haar palmares eigenlijk niet meer. Ze behoort nu tot het kransje dames dat topklassiekers moet winnen. Of ze opnieuw de Ronde of de Strade kan winnen? Ik verwacht eigenlijk niet dat ze hetzelfde type koersen zal winnen als vorig jaar, maar dat ze haar palmares liever zal aanvullen met Roubaix. Daar winnen is ook een droom van haar. Dus mocht dat lukken, zal haar voorjaar sowieso geslaagd zijn.”

Wie wordt de revelatie?

“Er zijn wel meer jonge gasten die de neus aan het venster steken, maar ik ben vooral heel benieuwd naar de prestaties van Jasper Philipsen. In grote rondes heeft hij telkens al gescoord, maar volgens mij is hij zeker ook een renner voor het klassieke werk. Als hij dezelfde vorm heeft als in de Tour vorig jaar, zal hij zeker meespelen dit voorjaar. Wedstrijden als Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem zou hij op zijn palmares moeten kunnen zetten. Ik houd hem de komende weken alvast in de gaten.”

“Als Philipsen dezelfde vorm heeft als vorig jaar in de Tour, zal hij zeker meespelen”

Naar welke koers kijk je het meest uit?

“Het is een cliché, maar de week van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dat is gewoon de koersweek bij uitstek. Natuurlijk zijn ook koersen als de Omloop, de Strade, Parijs-Nice en noem maar op heel mooi, maar ik kan niet ontkennen dat de Ronde en Roubaix nog een trapje hoger staan. Ik weet niet wat het precies is, maar die week doet iets met me.”

(foto Belga) © KURT DESPLENTER BELGA

Wie wordt de man van het voorjaar?

“De man van het voorjaar wordt volgens mij Tadej Pogacar. Door zijn zeges zo vroeg op het seizoen is hij dat eigenlijk nu al een beetje, maar ik zie hem zeker ook in staat om begin april de Ronde van Vlaanderen te winnen.”

Wie wordt de vrouw van het voorjaar?

“Hier ga ik voor Silvia Persico. De Italiaanse van UAE Team ADQ reed eerder deze maand al een prima UAE Tour. Ze doet ook altijd mee voor de ereplaatsen, maar dit jaar zal ze volgens mij met een grote overwinning gaan lopen.”

Wie wordt de revelatie?

“Arnaud De Lie. Ik zie hem scoren dit voorjaar. Al in de Omloop zal hij volgens mij al het goede dat hij tot nu al liet zien bevestigen.”

“Pogacar is in staat om de Ronde te winnen”

Naar welke koers kijk je het meest uit?

“Dan toch de Ronde van Vlaanderen. Ik houd hele mooie herinneringen over aan de zege van Lotte Kopecky vorig jaar en ben heel benieuwd hoe de Ronde zich dit jaar zal ontrollen. De Ronde van Vlaanderen is ook met niets te vergelijken. Al daags voordien voel je de spanning stijgen en voelt het alsof er echt iets in de lucht hangt. Iedereen wordt net dat tikkeltje zenuwachtiger. Heerlijk.”

(foto Instagram)

Wie wordt de man van het voorjaar?

“Arnaud De Lie. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe hij zich dit voorjaar zal presenteren. Dat hij snel is, heeft hij al vaak bewezen, maar nu zullen we ook zien wat hij kan in de klassiekers. Vooral naar het openingsweekend kijk ik in dat opzicht heel hard uit. Zo zie ik De Lie zeker in Kuurne-Brussel-Kuurne al meedoen voor de zege.”

Wie wordt de vrouw van het voorjaar?

“Ik hoop Lotte Kopecky. Ze heeft dit jaar alvast een sterke ploeg rond haar. Demi Vollering fietst daar nog rond en ook Lorena Wiebes is erbij gekomen, wat maakt dat SD Worx over een heel sterk blok beschikt. Niettegenstaande denk ik wel dat Lotte nog steeds de uitgeschoven pion zal worden. Even straf doen als vorig jaar, toen ze de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen won, zal moeilijk worden, maar met Lotte weet je nooit.”

“Even straf doen als vorig jaar wordt moeilijk voor Kopecky. Al weet je met haar nooit”

Wie wordt de revelatie?

“Justine Ghekiere. Ze heeft ons al verrast door te gaan winnen in Valencia, waar ze bewees dat ze bergop kan fietsen, dus ik denk dat zij voor de Ardense klassiekers wel eens de revelatie kan worden. Al kijk ik evengoed uit naar Julie De Wilde en Marthe Truyen.”

Naar welke koers kijk je het meest uit?

“Logischerwijs naar de Ronde van Vlaanderen. Dat zal bij veel mensen zo zijn, maar voor mij blijft die wedstrijd wel altijd extra speciaal. Dit jaar zal ik de wedstrijd ook voor het eerst vanuit de ploegleiderswagen volgen, wat toch een andere beleving zal zijn dan thuis voor televisie.”

(foto Kurt) © Kurt Desplenter Foto Kurt

Wie wordt de man van het voorjaar?

“Ik denk en ik hoop Wout van Aert. Om te zeggen dat het nu of nooit is om een topklassieker te winnen, is misschien wat overdreven, maar het wordt misschien wel tijd dat hij naast Milaan-Sanremo een ander monument wint. Zeker als je het palmares van toppers uit het verleden à la Tom Boonen en Johan Museeuw bekijkt. Maar ik zie hem daar dit jaar zeker toe in staat. Het zal evenwel op procentjes aankomen, want ook iemand als Van der Poel zal sterk zijn. Naar mijn gevoel zal het deelnemersveld in het algemeen ook het sterkste in jaren zijn. Al heeft Wout ook een sterke ploeg, dus als hij gespaard blijft van pech, zal hij zeker overal waar hij start een rol van betekenis spelen.”

“Het deelnemersveld zal tijdens het voorjaar het sterkste zijn in jaren”

Wie wordt de vrouw van het voorjaar?

“Lotte Kopecky. Ze was vorig jaar al heel sterk, maar ik heb het gevoel dat ze dit jaar nog een tikkeltje beter zal zijn. Al zal het ook bij haar van de details en de omstandigheden afhangen. Ik hoop alleszins van harte dat ze nog beter presteert dan vorig jaar, want ik heb haar eens ontmoet en naast een sterke renster, is ze ook een heel sympathieke dame.”

Wie wordt de revelatie?

“Bij de mannen Mauri Vansevenant en bij de dames Justine Ghekiere. Twee West-Vlamingen die dit seizoen al knappe dingen lieten zien en die die lijn volgens mij ook in het voorjaar zullen doortrekken. Niet dat ik denk dat Vansevenant per se een veelwinnaar zal zijn, maar hij groeit wel en kan daarom weleens de verrassing worden in de Waalse klassiekers. Ik verwacht wel een en ander van hem. Datzelfde geldt voor Ghekiere, want de Ronde van Valencia win je niet zomaar, hé.”

Naar welke koers kijk je het meest uit?

“De Ronde van Vlaanderen. Door mijn drukke agenda zal ik alleen de Ronde van heel dichtbij kunnen volgen, maar sowieso wordt het weer een pak specialer nu er opnieuw in Brugge gestart wordt.”

(foto Belga) © KURT DESPLENTER BELGA

Wie wordt de man van het voorjaar?

“Yves Lampaert natuurlijk. Laat ons zeggen dat hij er alleszins alles aan gedaan heeft om klaar te zijn. Deze winter koos hij ook voor een andere tactiek waarbij hij zich niet voorbereidde in de Ronde van Algarve, maar wel in de Ronde van San Juan in Argentinië. Daar heeft de ploeg het goed gedaan en Yves heeft zich daar ook goed geamuseerd. Soudal Quick-Step is ook niet meer het te kloppen blok en misschien kunnen ze daar wel van profiteren. Maar of het Yves persoonlijk succes zal opleveren, blijft wel wat koffiedik kijken natuurlijk. Om te weten of je goed bent, is het toch altijd wachten op die eerste échte wedstrijd. De Omloop zaterdag zal dan ook al veel duidelijk maken.”

Wie wordt de vrouw van het voorjaar?

“Ik moet toegeven dat ik vandaag geen naam uit mijn mouw kan schudden. Ik ben wel fan van het vrouwenwielrennen – een liefhebber van koers is sowieso ook fan van het vrouwenwielrennen –, maar ik ben net papa geworden en zit midden in verbouwingen dus mijn vrije tijd gebruik ik vooral om te slapen. (lacht) Ik heb het vrouwenwielrennen dus onvoldoende kunnen volgen om iemand naar voren te schuiven.”

Wie wordt de revelatie?

“Ik heb eigenlijk altijd een boontje gehad voor de Amerikaan Quinn Simmons van Trek-Segafredo. Hij heeft al een paar keer zijn liefde verklaard voor de voorjaarsklassiekers en ik zie hem ook wel in staat om een slag te slaan. Het is iemand die zich niet laat wegzetten en die zijn plaatsje opeist in het peloton. Als iedereen tijdens de koers naar elkaar begint te kijken, is hij zeker iemand die daar van zou kunnen profiteren.”

“Ik heb altijd een boontje gehad voor Quin Simmons”

Naar welke koers kijk je het meest uit?

“Ook geen verrassing: Parijs-Roubaix natuurlijk. La reine van de klassiekers, de koers der koersen. Ik volg alle voorjaarsklassiekers, maar die zie ik eigenlijk allemaal als een opstap naar Parijs-Roubaix. Dat is elke keer een hele wedstrijd lang kiekevel.”