Wie volgt Biniam Girmay op in Wevelgem?

Vanmiddag staat de 85e editie van Gent-Wevelgem op het programma. Vorig jaar boekte Biniam Girmay een historische zege op de Vanackerestraat. De Eritreeër was de eerste Afrikaan op het hoogste schavotje. Of de kopman van Intermarché-Circus voor een twee op twee kan zorgen weten we na drie plugstreets, enkele kasseizones en negen hellingen waaronder drie keer de beklimming van de Kemmelberg. De renners moeten net geen 261 km afleggen. Er worden barre weersomstandigheden voorspeld.

In de schaduw van de Menenpoort wordt om 10u50 de start gegeven. Via Wervik en Menen kronkelt het peloton langs Gullegem, Moorslede, Langemark en Vlamertinge richting de kust. In Veurne gaat het langs Adinkerke naar de passage op de Moeren.

Girmay start als laatste

Watou en Poperinge zijn de volgende punten waarna men Heuvelland bereikt, waar de hellingen van de Scherpenberg (2x), Baneberg (2x), Monteberg (2x), Kemmelberg (via Belvedère 2x) en de Kemmelberg (via Ossuaire) op het programma staan. Vanaf die laatste bult wachten nog 34 vlakke kilometers tot op de Vanackerestraat.

Girmay start als laatste winnaar met rugnummer 1. Wat betreft andere oud-winnaars staat Wout van Aert (2021) op de deelnemerslijst bij Jumbo-Visma. Mads Pedersen (2020) is met Jasper Stuyven present bij Trek-Segafredo. Alexander Kristoff (2019) topt bij UNO-X. Drievoudig winnaar Peter Sagan (2018, 2016 en 2013) doet dat met Edvald Boasson-Hagen (2009) bij TotalEnergies. Greg Van Avermaet (2017) en Oliver Naesen zijn de speerpunten bij AG2R-Citroën. John Degenkolb (2014) is de kopman binnen Team DSM.

Spurtbommen

Verder start Soudal-Quick Step met spurtbommen Tim Merlier en Fabio Jakobsen. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Sam Bennett (BORA-hansgrohe), Arnaud Démare (Groupama-FDJ) en Fernando Gaviria (Movistar) hopen ook op een sprint. En dan zijn er met INEOS Grenadiers (Filippo Ganna en Michal Kwiatkowski), UAE Team Emirates (Tim Wellens en Pascal Ackermann) en Lotto Dstny (Arnaud De Lie en Caleb Ewan) nog andere sterke blokken.