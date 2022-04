West-Vlamingen kleuren finale Parijs-Roubaix, maar weg podium voor Lampaert na valpartij door roekeloze toeschouwer

De Nederlander Dylan Van Baarle heeft zondagmiddag onder een fantastische lentezon de Helleklassieker Parijs-Roubaix gewonnen. Tom Devriendt reed lange tijd in de aanval, maar werd in de finale weer bijgehaald door de achtervolgers. Ook Yves Lampaert kruidde de slotfase van de Helleklassieker. Op 7 kilometer van het einde kwam Lampaert echter ten val door een roekeloze toeschouwer. Meteen was een podiumplaats voor Lampaert weg. Wout van Aert werd tweede, Tom Devriendt was vierde. Yves Lampaert werd uiteindelijk tiende.

Dylan Van Baarle (INEOS Grenadiers) heeft zondag de 119e editie van Parijs-Roubaix (WorldTour) gewonnen. Na 257,2 kilometer van Compiègne naar Roubaix had de 29-jarige Nederlander op de velodroom 1:47 voor op Wout van Aert, die de Zwitser Stefan Küng, Tom Devriendt en de Sloveen Matej Mohoric om de tweede plaats achter zich liet.

Een stoffige editie van de helleklassieker kreeg een erg apart wedstrijdverloop door een putsch van de INEOS Grenadiers na amper een uur wedstrijd. Gejaagd door de wind deden zij in een open vlakte het peloton in twee stukken breken. Onder meer Mathieu van der Poel en Wout van Aert lieten zich verrassen, maar na ruim honderd kilometer achtervolgen bleek alles een maat voor niets: de twee pelotons liepen weer samen voor het beruchte Bos van Wallers.

Na Wallers was Van Aert opnieuw op achtervolgen aangewezen: de Belgische kampioen wisselde tot tweemaal toe van fiets, maar slaagde er nadien opnieuw in aansluiting te maken bij het eerste pelotonnetje. Dat keek op dat moment wel al tegen ruim twee minuten achterstand aan op een kopgroep van drie. Daarin de winnaar van Milaan-Sanremo, Matej Mohoric, en verder ook de verrassend sterke Belg Tom Devriendt van Intermarché-Wanty-Gobert en de Fransman Laurent Pichon.

Na de vijfsterrenstrook van Mons-en-Pévèle, waar hij met een versnelling de achtervolgende groep had herleid tot negen renners, kreeg Van Aert nogmaals met pech af te rekenen. Na een lekke band moest hij opnieuw achtervolgen, maar ook dat kreeg de Kempenaar rechtgezet. Vooraan de wedstrijd zat Devriendt na een lekke band van Mohoric intussen alleen aan de leiding, maar niet veel later kwam de Sloveen weer aansluiten, na een tegenaanval bij de favorieten samen met Yves Lampaert en Dylan van Baarle. In de achtervolging stokte het tempo.

Tom Devriendt. © (Foto BELGA)

Pech voor de Belgen

Niet de beruchte kasseien van de Carrefour de l’Arbre, wel die van de strook ervoor bleken beslissend: Van Baarle ranselde de kopgroep van vier uit elkaar op de keien van Camphin-en-Pévèle. Eerste achtervolgers Lampaert en Mohoric kregen het kleine gaatje nadien niet gedicht. Dat lukte ook Van Aert en Küng, in de tegenaanval gegaan bij de achtervolgers, niet. Ook Jasper Stuyven zette een reactie op, maar hij werd afgeremd door een lekke band.

In de laatste vijftien kilometer diepte Van Baarle zijn voorsprong alleen maar verder uit. De 29-jarige Nederlander draaide de wielerpiste van Roubaix op met een voorsprong van bijna twee minuten, en vierde in de armen van teambaas Dave Brailsford zijn grootste zege tot nu toe. In de strijd om de tweede plaats troepte het nog samen: Van Aert won de sprint voor de Zwitser Küng, Devriendt en Mohoric. Stuyven werd zevende, Lampaert na een crash door een botsing met een toeschouwer tiende.

Voor Van Baarle, twee weken terug tweede in de Ronde van Vlaanderen, is het de zesde profzege. In 2014 won hij de Ronde van Groot-Brittannië (2.BC), in 2018 het Nederlands kampioenschap tijdrijden, in 2019 de Herald Sun Tour (2.1) en een rit in het Critérium du Dauphiné (WT) en vorig jaar Dwars door Vlaanderen (WT). In Roubaix volgt hij op de erelijst de Italiaan Sonny Colbrelli op.

Winnaar Dylan van Baarle. © (Foto BELGA)