West-Vlaanderen zegt: Wout van Aert wint

Zondag is het eindelijk zover: de 106de Ronde van Vlaanderen. Wout van Aert was de grote topfavoriet, maar de Kempenaar is ziek en hoogst onzeker. Wij vroeger eerder deze week, toen Van Aert nog kerngezond leek te zijn, aan tien bekende West-Vlamingen om in hun glazen bol te kijken.

Ine Beyen

Ex-profwielrenster en cocommentator bij vrouwenwedstrijden.





1. Van der Poel, 2. Van Aert, 3. Pogacar.

“Bij de mannen verwacht ik dat Mathieu als eerste over de streep komt. We krijgen ongetwijfeld een héérlijke koers te zien. Bij de vrouwen ga ik voor Van Vleuten. Ze is net terug van een lange stage op de Teide en zal in topvorm zijn. Vos wordt tweede en Niewiadoma een mooie derde.”

Hilde Crevits

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Wetenschap, Werk, Sociale Economie, Landbouw en Visserij.





1. Van Aert, 2. Lampaert, 3. De Lie.

“Van Aert is de topfavoriet die met zijn sterke ploeg bijna onklopbaar is. Toch denk ik dat Lampaert en De Lie, twee boerenzonen, zich in de kijker zullen rijden. En intussen kijk ik heel erg uit naar 2023, want dan start de Ronde weer waar ze altijd zou moeten starten, op de Markt in Brugge.”

Jean-Marie Dedecker

Burgemeester van Middelkerke.





1. Van der Poel, 2. Van Aert, 3. Laporte.

“Iedereen zal tippen op Van Aert, dus tip ik op Van der Poel, want ik zou graag eens een pronostiek winnen en er geld mee verdienen. Van der Poel is fenomenaal. Hij komt terug in competitie, wordt meteen derde in Sanremo en terwijl wij hier over de kasseien dokkeren, rijdt hij in de Coppi e Bartali iedereen naar huis.”

Kristof D’Haene

Aanvoerder KV Kortrijk.





1. Van Aert, 2. Van der Poel, 3. Lampaert.

“Jammer dat Girmay niet start. Anders zou hij mijn topfavoriet zijn. (lacht) Nu hoop ik op Van Aert. Een fenomenale renner die alles kan. Na de Paterberg zullen ze met drie naar de finish rijden. Met Lampaert. Ik respecteer Yves enorm. Hij doet er alles voor en is een rasechte West-Vlaming.”

Wim Opbrouck

Acteur en presentator.





1. Van Aert, 2. Mohoric, 3. Küng.

“Van Aert won de E3 Saxo Bank Classic en dat is dé barometer voor de Ronde. Ik vind hem fenomenaal. Het is schitterend hoe hij na die vreselijke val in de Tour op dit niveau is teruggekomen. Küng moet ook sowieso in mijn top drie. Hij heeft een prachtige naam. Küng! Fu!”

Delphine Steelandt

Sportinstructrice en voedingsdeskundige.





1. Van Aert, 2. Asgreen, 3. Gianni Vermeersch.

“Van Aert is erop gebrand om zijn eerste Ronde te winnen. Na zijn demonstratie in Harelbeke heeft hij een streepje voor. Mijn persoonlijke favoriet is Gianni Vermeersch, die zijn grote liefde Shauny in VIP-FIT (het fitnesscentrum van Steelandt en haar man in Gistel, red.) leerde kennen. Hij is de rechterhand van Van der Poel, maar als de kans zich aanbiedt, zie ik hem wel eens zot doen.”

Jeroen Vanbelleghem

Wielercommentator Eurosport.





1. Van der Poel, 2. Van Aert, 3. Turgis.

“Van der Poel is fris, hongerig en in topconditie. Tegen Van Aert is hij mentaal in het voordeel, want Van Aert moet in een rechtstreeks duel vaak het onderspit delven.”

Lies Vandenberghe

Sportanker VTM Nieuws.





1. Van Aert, 2. Van der Poel, 3. Pedersen.

“Ik hoop op een immens spannend en mooi duel zoals in 2020 tussen Van Aert en Van der Poel. Ik denk dat ze opnieuw met twee naar de meet zullen trekken, maar zie ditmaal Van Aert juichen. Trouwens, ik ga kijken met mijn zoontje Georges en ook hij denkt dat Van Aert gaat winnen.” (glimlacht)

Saartje Vandendriessche

Acteur en presentatrice.





1. Laporte, 2. Van der Poel, 3. Pogacar.

“De druk op Van Aert is te groot. Ik denk dat hij eronder zal bezwijken, maar verwacht toch dat Jumbo-Visma met Laporte, die kan profiteren van het gelonk naar Van Aert, aan het langste eind zal trekken.”

Yves Vanderhaeghe

Trainer KV Oostende.





1. Van Aert, 2. Küng, 3. Asgreen.

“Ik gun het Van Aert. Hij rijdt enorm sterk en verdient het om deze Ronde te winnen. Maar Küng is in uitstekende doen en voor mij meer dan een outsider. Asgreen is dan weer de beste man bij Quick-Step-Alpha Vinyl, maar Jumbo-Visma zal te sterk zijn.”