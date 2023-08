West-Vlaamse Lotto’s

Zaterdag start de Vuelta. Voor het eerst sinds 2004 zonder ook maar één West-Vlaming aan de start. Of we zouden Limburger Gerben Thijssen, die voor de liefde voor Shari Bossuyt in Zwevegem kwam wonen, al moeten meerekenen. Uiteraard zullen we evenwel ook op de voet volgen hoe Remco Evenepoel een gooi doet naar een nieuwe Vuelta-triomf. Al is het maar omdat dan op zijn minst de West-Vlaamse enclave van zijn ploeg, die zoals u kon lezen op pagina’s vier en vijf redelijk uitgebreid is, reden tot vieren heeft.

Het gebrek aan West-Vlamingen in Spanje geeft ons evenwel de kans om de komende dagen ook nog met een half oog de Deutschland Tour in het oog te houden. Daar staan immers wél West-Vlamingen aan de start. We zijn daarbij vooral benieuwd wat Harm Vanhoucke, niet langer in dienst van DSM, wel van Lotto-Dstny, kan, terug in het oude nest. West-Vlamingen die het het liefst dicht bij huis zoeken, zou er dan toch iets van aan zijn?

Al zijn wij als West-Vlaamse wielerliefhebbers vooral blij. Blij dat Vanhoucke opnieuw aan het fietsen is, blij dat hij een mentaal moeilijke periode achter zich heeft kunnen laten. Dat het gras niet altijd groener is aan de overkant, heeft hij nu ook aan den lijve ondervonden. Ook blij zijn we met het nieuws dat het met Henri Vandenabeele ook weer de goede weg opgaat. Je zou het met de evolutie van de Remco’s en de Cians bijna vergeten, maar soms heeft talent meer tijd nodig. Zeker als je zoals Vandenabeele met een flinke dosis pech af te rekenen krijgt. Gelukkig lijkt hij ons een verstandige, nuchtere gast, die de tijd zal nemen die hij nodig heeft om terug te komen. Tijd die hij bij Lotto ook zal krijgen.

“Als West-Vlaamse wielerliefhebbers zijn we blij dat Vanhoucke en Vandenabeele weer op de goede weg zijn”

Bij die ploeg verdient de ceo trouwens een dikke pluim. We spraken Stéphane Heulot, een Fransman die in Oekene West-Vlaming werd, enkele maanden geleden. De goede indruk die hij toen op ons maakte, wordt de laatste tijd bevestigd. Niet alleen door de resultaten, maar ook door de renners van de ploeg. Dat iemand als Vanhoucke amper acht maanden na zijn vertrek alweer staat te springen om terug te keren, zegt ook wel iets. En zo krijgt Arjen Livyns er plots twee West-Vlaamse ploegmaats bij.