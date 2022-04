Werner Vandromme over het voorjaar van de West-Vlaamse kleppers: “Mauri als kopman in Luik, waarom niet?”

Het is voorbij. Alle voorjaarsklassiekers zijn gereden. Samen met ex-profrenner Werner Vandromme bespreken we de resultaten van de West-Vlaamse profrenners. Wie was top en wie was flop?

Het was opnieuw een voorjaar om snel te vergeten voor Sep Vanmarcke. Hij kwam in amper drie koersen in Vlaanderen in actie de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Daarom laten we de geboren Kortrijkzaan buiten beschouwing. De andere West-Vlaamse profrenners die in beeld kwamen, neemt Vandromme wel onder de loep. “Mauri Vansevenant reed een opvallend voorjaar in dienst van Evenepoel en Alaphilippe”, weet Vandromme. “Een toptienplaats in Luik-Bastenaken-Luik behoorde tot de mogelijkheden als hij voor zichzelf mocht rijden, denk ik. Gaat Mauri in dienst blijven rijden? Ik zou hem graag eens zijn kans zien gaan in wedstrijden als de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.”

Yves Lampaert had veel pech dit jaar, maar volgens mij kun je veel meer uit die jongen halen. Ik heb dat ook gezegd tegen Klaas Lodewyck (ploegleider bij Quick Step-Alpha Vinyl, red.) In de voorbereidingskoersen moet hij altijd werken en tot op het bot gaan. Ik denk dat hij het soms eens wat beter moet leren doseren. Hij zal frisser uit een ronde van een week komen en zal daarvan de vruchten kunnen plukken.”

Net als Lampaert had ook Gianni Vermeersch zijn portie pech dit jaar. De Klerkenaar was door de rugblessure van Mathieu van der Poel kopman in de Strade Bianche, maar maakte een flinke tuimelperte. Net voor Milaan-Sanremo werd de 29-jarige Vermeersch dan ook nog eens ziek. “Vorig jaar zat het allemaal mee en dit seizoen viel hij van de ene ontgoocheling in de andere. Als de kopman goed is, zijn de knechten ook beter. De druk was misschien net iets te hoog.”

“Stan Dewulf reed een degelijk voorjaar met onder meer een goede prestatie in Le Samyn, maar top was het niet. Ik had er meer van verwacht. Niettegenstaande zal die jongen ooit wel eens een grote koers winnen”, besluit Vandromme. (IVDA)