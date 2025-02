Wereldkampioen Lindsay De Vylder rijdt omnium in regenboogtrui, maar “denkt vooral aan ploegkoers”

Vandaag begint omniumwereldkampioen Lindsay De Vylder aan zijn Europese kampioenschappen baanwielrennen in Heusden-Zolder. De Vylder rijdt het omnium van vandaag in de regenboogtrui, maar kijkt vooral uit naar de ploegkoers van zondag: “Daar de trui nemen, dat zou de opperste bekroning zijn.”

De Vylder kwam donderdag een eerste keer warmdraaien op de wielerbaan van Zolder, en dat in zijn regenboogtrui. “Dat voelde super. Ik ben superfier op deze trui, en kan er zo nog het meeste van genieten, op training”, zei de naar West-Vlaanderen uitgeweken Oost-Vlaming na afloop. “Dit EK is heel belangrijk. Ieder kampioenschap probeer je te winnen, maar ik kijk er nu nog meer naar uit om in eigen huis hopelijk mee te doen voor de zege.”

De trui kan vandaag een voordeel én een nadeel betekenen in het omnium, zegt De Vylder: “Een EK voor eigen volk, in deze trui, daar ga ik zeker van proberen te genieten. Maar de trui brengt misschien ook een beetje druk mee. Op het WK kon ik een beetje vanuit de schaduw opereren, omdat ik pas vijfde stond (in de afsluitende puntenkoers, red.). Ethan Hayter stond voor mij, iedereen keek naar hem, en dat legde de koers stil. Daar heb ik gebruik van kunnen maken. Met deze trui gaat dat hier wellicht niet lukken. Het gaat zeker geen evidentie worden.”

De Vylder kijkt nog meer uit naar de ploegkoers dan naar het omnium. “Eigenlijk is het even belangrijk, maar een trui in de ploegkoers zou ik meer mogen dragen dan deze van het omnium. Mijn grootste ambitie ligt dus in de ploegkoers. Een hele winter zesdaagses kunnen rijden in de Europese trui, dat zou voor mij de opperste bekroning zijn.”

Zondag rijdt De Vylder na het forfait van Fabio Van den Bossche en Robbe Ghys voor het eerst aan de zijde van Noah Vandenbranden, een 22-jarige achtervolgingsspecialist. Dat is een opvallende combinatie. “De concurrentie is sterk, maar dat vind ik net iets positiefs: we gaan direct zien waar ik en Noah als duo kunnen uitkomen. Koersen tegen wereldkampioenen Roger Kluge en Tim Torn Teutenberg gaat ons meteen een referentie geven. Ik kijk er eigenlijk enorm naar uit.”

Vandenbranden en De Vylder trainden in de aanloop naar dit EK wel vaak samen, maar hebben geen koerservaring als duo. “Het is de eerste keer dat we samen rijden. We gaan elkaar een beetje moeten aanvoelen, zien hoe het gaat. Maar ik heb er alleszins geen schrik van: ik heb Noah zien rijden, ik weet hoe snel hij wel is. Noah is een jong talent dat er al lang zit aan te komen.”