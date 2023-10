Wereldkampioen Gianni Vermeersch vierde op EK gravel: “Jasper Stuyven was gewoon outstanding”

Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) werd afgelopen zondag vierde op het Europees kampioenschap Gravel in Leuven, dat ook dienst deed als Belgisch kampioenschap, waarbij Vermeersch overigens derde werd. De regerende wereldkampioen had op meer gehoopt, maar was uiteindelijk toch tevreden: “Het belangrijkste is dat de conditie goed zat.”

“Jasper was redelijk outstanding”, was Vermeersch daags na het EK eerlijk. “Op het moment dat hij wegreed, heb ik nog geprobeerd om er naartoe te rijden, maar op het vlakke ging hij gewoonweg te snel.” Stuyven had aan de meet uiteindelijk 1 minuut en 21 seconden voorsprong op Tim Merlier, die de sprint van het achtervolgende groepje won en het zilver pakte. De Duitser Paul Voss werd derde, Vermeersch viel met een vierde pelk uiteindelijk net naast het podium viel. “Dat Tim de snelste van ons groepje was, was wel duidelijk. Alleen jammer dat Voss er nog tussen kwam, want het had mooi geweest om ook op het EK op het podium te staan.”

Unicum gemist

Het maakte dat de Klerkenaar zondagavond toch wat ontgoocheld was. “Ik had toch gehoopt op een iets beter resultaat. Het had heel speciaal geweest om voor één week zowel Belgisch, Europees én wereldkampioen te zijn”, aldus Vermeersch, die de vierde plek op het BK evenwel ook kon relativeren. “Ik stond uiteindelijk wel op het podium van het BK en het allerbelangrijkste is vooral dat de conditie goed zit.”

WK

Dat zal nodig zijn, want zondag wacht al weer het wereldkampioenschap in het Italiaanse Veneto. Als regerende wereldkampioen staat Vermeersch met uitgesproken ambities aan de start. “Uiteraard wil ik mijn wereldtitel verlengen. Simpel wordt dat niet, maar dat is uiteindelijk wel het doel.” In Veneto zal Vermeersch dan wel voorbij ene Wout van Aert moeten. Ook Vermeersch beseft dat de zilveren medaille van het EK en het WK op de weg naar alle waarschijnlijkheid de te kloppen man wordt. “Overal waar Wout start, is hij de topfavoriet. Maar goed, op zo’n WK gravel moet het allemaal meezitten. Dat was vorig jaar bij mij het geval, dus hopelijk heb ik zondag nog eens zo’n dag.”