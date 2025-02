Wereldkampioen De Vylder kwalificeert zich vlot voor omniumtoernooi op EK baanwielrennen

Wereldkampioen Lindsay De Vylder heeft zich zaterdag niet laten verrassen in de kwalificaties voor het omniumtoernooi van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Heusden-Zolder. Hij finishte als tweede en kan later vandaag aan de echte wedstrijd voor het goud beginnen.

Er schreven zich zoveel deelnemers in voor het EK omnium in Heusden-Zolder dat twee kwalificatiepuntenkoersen het kaf van het koren moesten scheiden. In de reeks van De Vylder zaten dertien renners, de laatste twee daarvan vielen af. De Vylder liet zich in zijn regenboogtrui echter niet bedreigen: hij nam al snel vijf punten, en dat bleek te volstaan voor een plek in het echte omniumtoernooi. Daarin wordt de punten van alle renners terug op 0 gezet.

Na zijn wereldtitel in het Deense Ballerup van eind vorig jaar geldt De Vylder op het EK in eigen land als een van de favorieten voor het goud in het omnium, een olympisch onderdeel van het baanwielrennen. Het omnium wordt afgewerkt over vier nummers: een scratch, temporace, afvallingskoers en afsluitend de vaak beslissende puntenkoers.

