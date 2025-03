“We zijn wel wat boos op Lotto en Arnaud De Lie”: organisatie Bredene Koksijde Classic klaar voor nieuwe editie vrijdag

Wordt het een eerste keer Dylan Groenewegen? Of haalt Gerben Thijssen voor de tweede keer uit? Niemand twijfelt eraan dat Bredene Koksijde Classic, zelfs zonder Europees kampioen Tim Merlier, vrijdag 21 maart uitdraait op een sprint.

De deelnemerslijst van de 1.Pro-wedstrijd zal de komende uren zonder twijfel nog enkele wijzigingen ondergaan. Organisator Bert Pattyn heeft een boontje voor Merlier. Maar beseft dat de dubbele ritwinnaar van Parijs-Nice er niet zal zijn. De Oost-Vlaming won de wedstrijd al eens in 2021.

“Nochtans kan de winnaar van Bredene Koksijde Classic ook Gent-Wevelgem winnen”, benadrukt Pattyn. “Dat is dit voorjaar de ambitie van Tim Merlier, dacht ik. Onze wedstrijd is een mini-Gent-Wevelgem. We gaan twee keer over de Kemmelberg, alleen doen we de vijftig kilometer minder.”

Arnaud De Lie

Dat de sprinter van Soudal Quick-Step niet aan de start zal komen, daar kan Pattyn begrip voor opbrengen. Dat Belgisch kampioen Arnaud De Lie er niet zal zijn, zit veel minder lekker. De Ardennees van Lotto kiest voor de Grand Prix Denain die donderdag wordt gereden. “Toen we vorige week vernamen dat hij past voor Milaan-Sanremo, maar wel Denain zal rijden, was ik razend”, geeft Pattyn toe. “Op een beleefde manier heb ik dat enkele mensen van de Nationale Loterij laten weten. Echt waar, dit vind ik er een beetje over.”

Het worden overwegend buitenlandse sprinters in Bredene Koksijde Classic. Op Milan Fretin en Gerben Thijssen na. Tot een paar weken geleden schreven negen teams uit de World Tour in. Om Cofidis naar de start in Bredene te halen, was er nog een beetje budget. Dus rijdt de Franse ploeg, als tiende World Tour-team, Bredene Koksijde Classic.

Ook op Rtbf

“Team Jayco AlUla komt met een sterke sprinttrein voor Dylan Groenewegen”, gaat Pattyn verder. “Want ook Max Walscheid en Luka Mezgec zitten in de selectie van het team. Bij Team Picnic-PostNL werd de snelle Casper van Uden aan de ploeg met Fabio Jakobsen toegevoegd. Bij UAE Team Emirates staat Molano bij de reserven. Wellicht doet hij deze week enkel Nokere Koerse en Denain. Titelverdediger Luca Mozzato zal er wel zijn. De Italiaan van Arkéa-B&B Hotels zal wellicht door z’n Franse ploegmaat Arnaud Démare naar de laatste rechte lijn worden geloodst.”

“Ik heb een taart van deelnemers. Enkel de kers ontbreekt nog”

Andere snelle mannen zijn Arne Marit (Intermarché-Wanty), Simon Dehairs (Alpecin-Deceuninck), Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech), Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling), Steffen De Schuyteneer (Lotto), Cees Bol (XDS Astana) en Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex).

“Een pluspunt voor onze organisatie is dat voor het eerst ook de Rtbf de koers rechtstreeks zal uitzenden”, glundert Pattyn. “Ook dat is weer een stapje vooruit. Op dit ogenblik ben ik een heel tevreden organisator. Ik heb een taart van deelnemers. Enkel de kers op de taart ontbreekt nog.”

Alle devoteams

Alsnog Merlier of De Lie aan de start zien verschijnen, zou die kers zijn. De Bredene Koksijde Classic wordt voorafgegaan door de Youngster Coast Challenge, een internationale wedstrijd voor beloften. Met Niklas Behrens als winnaar in 2024 werd de waarde van deze UCI-koers opgekrikt. Want de Duitse ex-zwemmer kroonde zich eind vorig jaar in Zurich tot wereldkampioen bij de beloften. Intussen is hij aan de slag bij de World Tour-formatie Lidl-Trek.

“Vorig jaar hadden we heel wat deelnemers van wie we konden voorspellen dat ze snel zouden doorstromen naar de World Tour”, beseft Bart Pattyn. “Nu is dat wat moeilijker. Het zijn vooral jonge jongens. Misschien is de lichting beloften ietsje minder. Of hebben ze wat meer tijd nodig om aanspraak te maken op de stap naar de profs.”

Toch staan zo goed als alle belangrijke devoteams aan de start van deze Youngster Coast Challenge. “Op de Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies na zijn alle topploegen van de beloften van de partij”, verwijst Pattyn naar onder meer Lidl-Trek Future Racing, Alpecin-Deceuninck Devoteam, Soudal Quick-Step, Hagens Berman Jayco, Lotto, Team Picnic-Lotto.Nl, Bahrain Victorious Devoteam en Wanty-Nippo-ReUz. “We hebben ook de beste Belgische U23-teams. Tegenwoordig zijn dat continentale ploegen.”