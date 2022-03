Waar ligt de top voor rasklimmer Harm?

In het ideale scenario had Harm Vanhoucke op zijn 24ste al twee ritten in de Giro gewonnen en was hij vorig jaar in de top tien van Parijs-Nice geëindigd. Door pech in de tijdrit strandde de klimmer van Lotto-Soudal op de elfde plaats. “Alleen de uitschieter ontbreekt op dit moment bij Harm”, zeggen zijn (ex-)ploegleiders Wesley Van Speybroeck en Kurt Van De Wouwer in koor.

Wesley Van Speybroeck (43) was zelf vijf jaar prof en is al veertien jaar aan de slag als ploegleider bij het belofteteam van Lotto-Soudal. De Waregemnaar werkte samen met Vanhoucke in 2016, 2017 en de eerste helft van 2018. Kurt Van De Wouwer (50) koerste bij de profs van 1994 tot en met 2006. De Kempenaar was ook ploegleider van de Aalbeekse klimmer bij de beloften en heeft hem ook nu, bij de profploeg van Lotto-Soudal, nog geregeld onder zijn hoede. Van Speybrouck en Van De Wouwer zijn dan ook de geschikte personen om hun licht te laten schijnen over het verleden, het heden en de toekomst van Vanhoucke.

Het verleden

Van Speybroeck: “Toen hij als eerstejaarsbelofte bij Lotto-Soudal kwam, hadden we niet verwacht dat hij in zijn eerste seizoen meteen de Ronde van Lombardije zou winnen. Maar vooral zijn ritzege in de Tour des Pays de Savoie in de Franse Alpen, tussen een doorwinterde prof als Chris Anker Sorensen en wereldtoppers in spe als Jhonatan Narvaez, Enric Mas, Tao Geoghegan Hart en Ben O’Connor, is en blijft mijn mooiste moment in die veertien jaar als ploegleider. Op zijn verjaardag nota bene, omringd door ploegmaats Steff Cras en Bjorg Lambrecht. Die dag heb ik het niet droog kunnen houden. En geloof me, dat gebeurt zelden. Die dag wisten we: Harm wordt een groot renner en voor zo iemand moeten we zorg dragen.”

Van De Wouwer: “In de Giro van vorig jaar heeft Harm pech gehad in die etappe op de Strade Bianche-wegen. Twee keer kwam hij ten val. Anders had hij die rit gewonnen.”

Van Speybroeck: “Wat me ook bijblijft: Harm was heel professioneel met zijn sport bezig. Hij leefde er 200 procent voor. Als ploegleider is het leuk om met zo’n gedreven persoon samen te werken.”

Het heden

Van Speybroeck: “Als je ziet dat Harm vorig jaar al elfde in Parijs-Nice was, is dat veelbelovend. De week erna werd hij ook 16de in de Ronde van Catalonië, waar hij ook een vijfde plaats in de zware bergrit behaalde. Het is niet dat hij er voor spek en bonen tussen rijdt. Een ritzege in een grote ronde zou Harm na al die ereplaatsen zeker eens verdienen.”

In een grote ronde moet je af en toe een tegenslag verwerken. Daar moet Harm nog in groeien

Van De Wouwer: “Na zijn positieve coronatest, waar hij gelukkig weinig last van heeft ondervonden, moest Harm de UAE Tour schrappen. Vorig weekend heeft hij in twee eendagskoersen in Zuid-Frankrijk de competitie hervat. Hij was nog niet 100 procent, maar dat hoefde ook nog niet. Hij zal wel klaar zijn voor Parijs-Nice. Zijn ambities voor het eindklassement? Ik denk dat hij vooral op ritwinst moet focussen. Maar als hij de eerste dagen geen averij in de mogelijke waaierritten oploopt, kan ook een mooi klassement plots tot de mogelijkheden behoren.”

Van Speybroeck: “Rijdt Harm dit jaar de Giro niet, maar wel de Tour of Vuelta? Eén grote ronde lijkt me sowieso prima op die leeftijd. We mogen niet vergeten dat hij nog altijd maar 24 is. Zoals Harm nu bezig is, zal hij dat allemaal goed uitdokteren. Door op die kleinere rittenkoersen te focussen, blijft hij voelen hoe het is om voor de overwinning te moeten rijden. In de Tour de l’Ain eindigde hij vorig jaar toch ook al op een mooie tweede plek, hé. Je mag het winnen op jonge leeftijd niet verleren.”

Van De Wouwer: “In samenspraak met de ploeg hebben we dan ook beslist om dit seizoen te focussen op rittenkoersen waarin het klassement in één of twee ritten wordt beslist. Een rittenkoers als de Ronde van Turkije is daar een mooi voorbeeld van: die wedstrijd wordt meestal beslist in één rit met aankomst bergop.”

De toekomst

Van Speybroeck: “Waarom zou hij in de toekomst niet voor een klassement in een grote ronde kunnen gaan? Hij is nog maar 24 jaar. Op dit moment heeft hij nog wel eens een mindere dag, maar dat kan eruit groeien. Harm heeft nog progressiemarge, maar het is aan hem om dat te bewijzen. Na wat ik van hem als eerstejaarsbelofte heb gezien, geloof ik daar rotsvast in. Hij moest het toen wel opnemen tegen straffe kerels als Egan Bernal, hé.”

Van De Wouwer: “Op dit moment zeg ik dat Harm zich op ritzeges moet blijven focussen. Op termijn? Dat hangt ook van het mentale aspect af. In zo’n grote ronde met 21 ritten moet je ook af en toe een tegenslag kunnen verwerken. Daar moet Harm nog beter mee leren omgaan. Er zit sowieso nog progressiemarge op. Daar zijn we van overtuigd.”

Van Speybroeck: “De ene renner heeft wat meer tijd nodig dan de andere. Harm is eens een jaar overtraind geweest, maar daaruit heeft hij zijn lessen getrokken. Soms is hij iets te ambitieus. Als er twee uur op zijn schema stond, trainde hij altijd iets meer. Daar zal Harm wel uit geleerd hebben. Tegelijkertijd typeert het hoe ambitieus hij is en dat siert hem ook, vind ik.”

Van De Wouwer: “Alleen de uitschieter ontbreekt op dit moment bij Harm. In die Strade Bianche-rit in de Giro van vorig jaar was hij de beste, maar door pech is het die dag niet gelukt. Maxim Van Gils won onlangs de Saudi Tour. Als bij Harm alles in de juiste plooi valt, kan hij dat ook, in koersen van het genre Ronde van Turkije en Ronde van Hongarije. De kers op de taart ontbreekt nog.”