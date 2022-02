Vuurdoop voor Michiel Lambrecht bij de profs: “Foto met Valverde zou leuk zijn”

Veel sneller dan verwacht mag eerstejaarsbelofte Michiel Lambrecht (19) bij de profs debuteren. Zondag rijdt hij met Bingoal-Pauwels Sauces WB de Clasica Almeria, maandag gaat hij van start in een nieuwe gravelkoers in Jaén.

“Toen de ploegleiding hiermee voor de pinnen kwam, was dat een verrassing”, geeft Lambrecht toe. “Door mijn overstap naar het Development Team van Bingoal-Pauwels Sauces wist ik dat de kans bestond om af en toe met de procontinentale ploeg mee te doen. Eerder tegen het einde van het seizoen. Mijn eerste koers is meteen bij de profs. Omdat er wat geblesseerden zijn bij het profteam komt die kans sneller dan verwacht.”

Een blik op de erelijst van Clasica Almeria leert dat meestal een rasspurter met de zege gaat lopen. Mark Cavendish, Leigh Howard, Caleb Ewan, Pascal Ackermann en Giacomo Nizzolo zijn gewezen winnaars van deze wedstrijd uit de Pro Series. Daags na Almeria rijdt Lambrecht de Clasica Jaén Paraiso Interior, een nieuwe gravelwedstrijd.

“Wat ik nooit eerder deed”, aldus de Oostrozebekenaar. “Dat wordt pittig, want 3.000 hoogtemeters en 40 kilometer gravelstroken. Vooraf hoef ik me niet nerveus te maken over die twee wedstrijden. Ik kan starten zonder druk. Van mij wordt niet meteen iets verwacht. Nooit eerder reed ik een wedstrijd van 200 kilometer. Dat mag geen probleem zijn. Ik doe trainingen van vijf uur.”

In beide wedstrijden starten enkele teams uit de WorldTour. Dus zal Lambrecht, student handelswetenschappen aan de Gentse universiteit, naast een aantal bekende namen rijden. “Een foto met Valverde zou leuk zijn”, lacht Michiel, die weet dat de ex-wereldkampioen, inmiddels 41 en aan zijn laatste seizoen bezig, op de voorlopige deelnemerslijst van Jaén staat.