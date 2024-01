Vorig jaar zonder ploeg, nu ploegmaat van Van Aert en Vingegaard: Julien Vermote vindt onderdak bij Team Visma – Lease a Bike

Van een wielersprookje gesproken. Vorig seizoen schuimde Julien Vermote (34) nog het kermiscircuit rond als een eenmansploeg, vandaag maakte Team Visma – Lease a Bike bekend dat de West-Vlaming een contract van één seizoen tekende bij de Nederlandse topploeg. Vermote wordt zo plots een ploegmaat van onder meer Wout van Aert en Jonas Vingegaard. Het kan verkeren.

En zo wordt Vermote toch ook opnieuw beloond voor zijn doorzettingsvermogen. Nadat zijn contract bij Alpecin in 2022 niet verlengd werd en hij voor 2023 geen nieuwe ploeg had gevonden, leek de carrière van Vermote in het najaar van 2022 immers als een nachtkaars te zullen uitdoven. Hijzelf bleef echter niet bij de pakken zitten en richtte naar het voorbeeld van collega Jens Debusschere een eenmansploeg op. Daarmee ging hij vorig seizoen de kermiskoersen afschuimen met als doel nog ergens een contract af te dwingen. Lang leek dat echter geen resultaat te zullen opleveren. Tot nu. Vandaag maakte Team Visma – Lease a Bike namelijk bekend dat Vermote het team komt versterken. “Met het vertrek van Lennard Hofstede moesten we snel op zoek naar een waardige vervanger en we zijn tevreden dat we die met Julien Vermote gevonden hebben”, geeft Merijn Zeeman, sportief directeur van Team Visma – Lease a Bike, wat duiding bij de transfer op de ploegwebsite. “Hij heeft een schat aan ervaring en is meteen beschikbaar als knecht. Hij is erg gemotiveerd en gepassioneerd door zijn job.”

📢𝙏𝙧𝙖𝙣𝙨𝙛𝙚𝙧 𝙣𝙚𝙬𝙨📢



We’d like to welcome 𝙅𝙪𝙡𝙞𝙚𝙣 𝙑𝙚𝙧𝙢𝙤𝙩𝙚 to our team! The 34-year-old Belgian is an experienced rider who has been riding in the pro peloton since 2011.



Read more 👇🔗 — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) January 8, 2024



“We zijn er nog mee bezig”, gaf Vermote vorige week mee toen we hem vroegen of hij al zicht had op zijn plannen voor komend seizoen. Deze move had twee weken geleden evenwel niemand durven voorspellen. Voor Vermote is het hoe dan ook een droomtransfer. “Ik ben heel blij dat ik deze kans heb gekregen. Team Visma – Lease a Bike is een leidend team in het peloton en ik wil daar maar wat graag aan bijdragen. Ik kan niet wachten om volgende week te beginnen tijdens het trainingskamp met de ploeg”, aldus de Harelbekenaar.

Believe, hard work and God 🙏🏼

Over the moon to join @vismaleaseabike

📸 @justjean_media pic.twitter.com/cq9FKkz50v — Julien Vermote (@julienvermote) January 8, 2024



In het verleden reed Vermote ook al voor Quick-Step, Team Dimension Data, Cofidis en Alpecin. Hij won in zijn carrière onder meer al twee ritten in de Tour of Britain en het eindklassement van Dwars door West-Vlaanderen.