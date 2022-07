Voor Mads Pedersen is het “eindelijk raak” in de Tour

Mads Pedersen heeft zijn eerste ritzege beet in de Tour de France. “Ongelooflijk, eindelijk is het raak”, reageerde de 26-jarige Deen van Trek-Segafedo.

Pedersen droomde van winst in de openingstijdrit voor eigen volk in Denemarken, maar daar werd het een zesde plaats. In Nyborg sprintte hij naar de derde stek en daarna kwamen er geen kansen meer voor Pedersen. Vrijdag schoot hij wel raak. “Eindelijk pak ik die ritzege”, zei hij in het flashinterview.

Belangrijke zege

“Ik wist dat de conditie goed was en ik had een aantal kansen gemist in de eerste week van de Tour de France. Dat was jammer, want in de derde en tweede week lagen weinig kansen voor een renner zoals mij. Dat ik nu mijn kans grijp, is niet alleen mooi voor mij, maar voor de hele ploeg. We kwamen naar hier met een ploeg die mikte op ritwinst. Nu hebben we die zege beet. Dat betekent heel veel voor mij.”

“Lange tijd dacht ik dat we geen kans maakten, want onze voorsprong ging nooit heel hoog”

De opdracht voor de Deen was duidelijk voor de start. “Zodra een groep van meer dan vier weg was, moest ik er bij zijn. We wisten ook niet goed wat er zou gebeuren in het peloton met dat laatste klimmetje op 55 kilometer. Lange tijd dacht ik dat we geen kans maakten, want onze voorsprong ging nooit heel hoog. Uiteindelijk brak het dan toch achter ons en leverde deze vlucht de ritzege op.”

Hard tot de finish

De Deen maakte op het einde zelf het verschil. Met een aanval op 12,5 kilometer brak hij de kopgroep in twee. “Ik wilde niet met zes renners naar de finish”, verklaarde hij zijn aanval. “Zo’n groepje is te groot om te controleren en dus viel ik aan. We waren nog met drie, dat was ideaal en dan was het gewoon hard rijden tot aan de finish.”