Vito Braet (22) kijkt uit naar tweede campagne als prof: “Weet nu dat massasprints niet echt mijn ding zijn”

Vito Braet (22) uit Hulste begint zondag aan zijn tweede seizoen als prof. De renner van Team Flanders-Baloise legt de lat iets hoger dan een jaar geleden. “Als ik een stap vooruit kan zetten, zal ik tevreden zijn.”

Vito Braet won in zijn jeugd twee keer WestSprint, het regelmatigheidsklassement van deze krant: als nieuweling in 2016 en als belofte in 2021. Een jaar geleden maakte de generatiegenoot van Remco Evenepoel zijn debuut als prof bij Sport Vlaanderen-Baloise. Braet deed het niet onaardig, behaalde enkele ereplaatsen en liet zich geregeld opmerken. Bondscoach Sven Vanthourenhout nam hem dan ook mee naar het WK voor beloften in Wollongong (Australië), waar Braet als 24ste finishte. “Ik heb vorig jaar vooral geleerd dat positionering bij de profs heel belangrijk is, want in een peloton met alleen profs kan iedereen snel rijden. Dat leerde ik al in mijn eerste koers op Mallorca. Normaal ben ik iemand die zich goed kan positioneren, maar als je voor een kleine ploeg als Sport Vlaanderen-Baloise rijdt, moet je optornen tegen topteams als Quick-Step en Jumbo-Visma. Die ploegen zetten in de aanloop naar een cruciaal punt altijd een indrukwekkend treintje op, wat het er niet makkelijker op maakt.”

Hoogtetent

Vorige week maandag keerden Braet en zijn ploegmaats terug van een trainingsstage in het Spaanse Altea. “We hadden vrij goed weer voor de tijd van het jaar. Geen enkele training hebben we in de regen moeten afhaspelen. Mijn conditie is al behoorlijk goed. Ik heb de volledige maand december in mijn hoogtetent geslapen, want als prof moet je met de huidige trend mee. Zonder hoogtetraining is het moeilijk geworden om bij de profs stand te houden.”

Zondag opent Braet zijn seizoen in de Grand Prix La Marseillaise, traditioneel de Franse openingskoers. “Daarna volgen de Ster van Bessèges en de Ruta del Sol. Vorig jaar ben ik op Mallorca gestart. Dat was een succes, want ik werd niet naar huis gereden. Als neoprof begin je sowieso met wat vraagtekens. Het was voor mij afwachten hoe profs zich in een peloton voortbewegen. Intussen heb ik al meer ervaring en tonen tests aan dat ik sterker ben geworden. Al zegt zo’n test natuurlijk niet alles. Het is in de koers dat het moet gebeuren.”

Geen 70 km per uur

Braet kijkt vooral uit naar de kleinere eendagswedstrijden in het voorjaar. “Echte topklassiekers als de Ronde van Vlaanderen en E3 Harelbeke zijn nog altijd te hoog gegrepen, maar in koersen als de GP Monseré en de Ronde van Drenthe moeten we als ploeg iets kunnen presteren. Zelf heb ik vorig jaar ondervonden dat de echte massasprints niet mijn ding zijn. Gasten als Fabio Jakobsen en Jasper Philipsen kunnen op het einde nog naar 70 km per uur gaan, terwijl ik moet blijven zitten. Maar in een uitgedund groepje kan ik mijn plan trekken.”

We polsen bij Braet wanneer hij na afloop van dit seizoen tevreden zal terugkijken. “Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet over nagedacht, maar als ik hier en daar beter kan doen en kan zeggen dat ik een stap vooruit heb gezet, zal ik tevreden zijn. Ook de ploegleiding was in 2022 content. Als er voor de ploeg gewerkt moest worden, hoorde ik na afloop steeds de nodige appreciatie.”