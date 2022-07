Vingegaard doet Pogacar pijn in Tour, maar verliest toch: “Niet echt in zak en as”

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) heeft zich vrijdag nog meer tot de uitdager van Tadej Pogacar ontpopt in de klassementstrijd in de Ronde van Frankrijk. “Ik ben beter op lange beklimmingen”, vertelde de Deen nadat hij bovenop La Planche des Belles Filles maar in extremis de ritzege had verloren aan de Sloveen.

Het was in de laatste vijftig meter van de ultrasteile en onverharde slotfase van de ‘Super Planche’ dat gele trui Pogacar toch nog een versnelling van Vingegaard in de kiem kon smoren. “Dit was een brutale finish, dat is zeker. Goh”, pufte de Deen uit op de streep. “Het was heel close. Ik probeerde het, maar met 20 meter te gaan kwam hij (Pogacar) er nog over. En daar had ik geen antwoord op. Doodzonde dat ik in die laatste meters nog werd ingehaald.”

“Vorm zit goed”

Meer dan de ontgoocheling omwille van de gemiste ritoverwinning overheerste de tevredenheid met het oog op het vervolg van de Tour: “Ik denk dat ik blij kan zijn. Ik voelde me supersterk op de beklimming en daar ben ik uiteraard heel tevreden mee. Als ploeg staan we vandaag met twee man op het podium. Dat is een signaal dat het met de vorm wel goed zit. Dat niveau hebben we nodig om in de komende bergetappes te kunnen wedijveren met de concurrentie. Ik zit niet echt in zak en as na deze tweede plaats. Het gevoel van de goede vorm van Primoz (Roglic) en mij overheerst.”

Beter op lange beklimmingen

In de stand heeft de 25-jarige Vingegaard, die vorig jaar tweede werd in de Tour, nu 35 seconden achterstand op titelverdediger Pogacar. De Sloveen verraste na zijn ritoverwinning op de Planche des Belles Filles door te zeggen dat Vingegaard “wellicht de sterkste klimmer ter wereld” is. “Ik ben normaal nog beter op de lange beklimmingen. Of dat hoop ik toch ten minste”, vergeleek Vingegaard vrijdag zijn klimcapaciteiten in de cols met die van een kortere klim als de Planche.”