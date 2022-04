Vijfde keer, goede keer in Roubaix?

12 april 2015, de 113de Parijs-Roubaix. Yves Lampaert (24) eindigt als zevende op 0’07” van John Degenkolb. Samen met Greg Van Avermaet forceert hij net na Carrefour de l’Arbre de beslissing, maar Lampaert, aan zijn eerste seizoen bij Etixx-Quick-Step bezig, krijgt vanuit de volgwagen het sein om niet mee te werken, aangezien Zdenek Stybar zich goed voelt en in de achtervolgende groep zit. Het resultaat: Stybar wordt tweede. Na afloop vertrouwt Van Avermaet zijn vluchtgezel toe dat het beste er bij hem af was en Lampaert een goeie kans had om te winnen. “Die Parijs-Roubaix zou ik graag eens opnieuw rijden”, zou Lampaert jaren later vertellen.

© BELGA

15 juli 2018, de 9de rit in de Ronde van Frankrijk van Arras naar Roubaix. Yves Lampaert (27) wordt derde in dezelfde tijd als John Degenkolb. Op de strook van Camphin-en-Pévèle voert de West-Vlaming de forcing. Alleen geletruidrager Greg Van Avermaet en John Degenkolb kunnen volgen. In de sprint met drie is Lampaert kansloos. “Die dag heb ik bewezen dat ik in een deelnemersveld met allemaal toppers het verschil kan maken op de kasseien. Dat geeft me het vertrouwen dat ik het kan. Ik denk dat ik in staat ben om een grote klassieker te winnen.”

14 april 2019, de 117de Parijs-Roubaix. Yves Lampaert (28) finisht als derde op 0’13” van ploegmaat Philippe Gilbert. Hij is de sterkste man in koers, maar het is Gilbert die wint. “Die dag had het prijs kunnen zijn voor Yves”, zou ploegmanager Patrick Lefevere later vertellen. “Hij was te gul met zijn krachten. Gilbert was slimmer en dwong het af met zijn ervaring. Yves droomt van Roubaix, maar is daar zo van doordrongen dat hij soms te wild koerst. Hij heeft die grote klassieker in de benen, maar het moet er eens uitkomen.”

Na een door ziekte verstoorde maand maart moet Yves Lampaert zijn voorjaar redden in zijn droomkoers

3 oktober 2021, de 118de Parijs-Roubaix. Yves Lampaert (30) wordt vijfde op 1’16” van Sonny Colbrelli. Hij heeft de hele dag wonderbenen, maar in apocalyptische omstandigheden houden drie lekke banden hem precies vijf minuten en twaalf seconden (!) van de fiets. “Dat was heel frustrerend”, is Lampaert na afloop kort en bondig.

17 april 2022, de 119de Parijs-Roubaix. Na een door ziekte verstoorde maand maart moet Yves Lampaert (31) zijn voorjaar redden in ‘zijn’ koers. Zegt Lampaert: “Ik wil het heel graag. Misschien zelfs iets te graag.”

Vijfde keer, goede keer in Roubaix? Wie zijn wij om het hem niet te gunnen?

