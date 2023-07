Vier West-Vlamingen rijden met gemak eerste rit Tour de France

Yves Lampaert, Tim Declercq, Stan Dewulf en Jonas Rickaert, de vier West-Vlamingen die aan de start stonden van de eerste etappe van de ronde van Frankrijk, hebben die ook met gemak uitgereden. De winnaar van de heuvelachtige rit in het Baskenland was Adam Yates, die zijn tweelingbroer Simon Yates in de laatste rechte lijn achterliet.

De proloog van de Tour de France vindt dit jaar plaats in het Baskenland. Zo kregen we vandaag een aantal Baskische bulten voorgeschoteld in een heuvelachtige openingsrit met start en finish in Bilbao. De Côte de San Juan de Gaztelugatxe (derde categorie), Côte de Vivero (tweede categorie) en Côte de Pike (tweede categorie) bleken echte kuitenbijters te zijn, maar het was vooral die laatste die de kaarten stevig door elkaar schudde.

Topfavorieten voor het eindklassement Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard testten elkaar al eens op de klim. De broertjes Yates trokken er na de top samen vandoor. Ze werden niet meer gegrepen door de achtervolgers. De jongste van de tweeling, Adam Yates, liet zijn broer achter in de laatste rechte lijn opwaarts en pakt zo de gele trui. Pogacar werd uiteindelijk derde. De vier West-Vlamingen reden een dertien tal minuten later in hetzelfde groepje over de finishlijn.

Adam Yates heeft zowel de gele als de groene trui. Neilson Powless sprokkelde eerder in de rit al wat punten voor het bergklassement en draagt zo voortaan de bolletjestrui. Tadej Pogacar staat op de eerste plaats in het jongerenklassement. De eerste rit maakte ook al een groot slachtoffer. Enric Mas, een kanshebber voor een top 10 plek, moest de ronde verlaten na een val en Richard Carapaz raakt ook verwond, maar maakte de rit wel nog af.

Top 10 en resultaat van de West-Vlamingen: 1. Adam Yates 2. Simon Yates 3. Tadej Pogacar 4. Thibaut Pinot 5. Michael Woods 6. Victor Lafay 7. Jai Hindley 8. Mattias Skjelmose 9. Jonas Vingegaard 10. David Gaudu 108. Tim Declercq 109. Jonas Rickaert 110. Yves Lampaert 115. Stan Dewulf