Vier West-Vlamingen aan de start van de Ronde van Frankrijk

Zaterdag start in het Baskische Bilbao de 110e editie van de Tour de France. Het belooft alvast een loodzware editie te worden, goed voor 3.404 kilometer en maar liefst 30 cols van 2e, 1e en buiten categorie. Met Yves Lampaert, Stan Dewulf, Tim Declercq en Jonas Rickaert staan zaterdag ook vier West-Vlamingen aan de start van La Grande Boucle.

Yves Lampaert (Soudal – Quick-Step)

Na zijn exploot in de Tour van vorig jaar, toen hij het geel pakte in de openingstijdrit, mag Yves Lampaert (32) zich dit jaar opnieuw proberen onderscheiden tijdens het grootste wielercircus ter wereld. Evident wordt dat echter allerminst. Vooral omdat men bij Soudal – Quick-Step al twee speerpunten heeft met Julian Alaphilippe en Fabio Jakobsen. Vooral in de sprinttrein van die laatste moet Lampaert in zijn vierde Tour de France wel een rol kunnen spelen.

Vorig jaar verrasste Lampaert vriend en vijand door het geel te pakken in de openingstijdrit. © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Tim Declercq (Soudal – Quick-Step)

Lampaert krijgt in Frankrijk het gezelschap van zijn goede vriend Tim Declercq (34), want ook El Tractor kreeg bij de ploeg van Patrick Lefevere een plekje in de Tourselectie. Het zou ons niet verbazen mochten we Declercq de komende weken opnieuw ettelijke kilometers aan de kop van het peloton zien sleuren. Voor de Izegemnaar wordt het zijn vierde Tour.

Een beeld dat we de komende weken wel vaker zullen zien: Tim Declercq sleurt aan kop van het peloton. © David Pintens BELGA

Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck)

Rickaert (29) moet in de Tour een belangrijke schakel worden in de sprinttrein van Jasper Philipsen. Na zijn debuut in 2021 wordt het zijn tweede deelname. Voor de Roeselarenaar is deze selectie ook de kers op de taart van een mooie comeback. In maart maakte hij na een jaar blessureleed – waarin hij twee keer geopereerd werd aan een vernauwde liesslagader en er zelfs even gevreesd werd voor zijn verdere carrière – zijn wederoptreden en nu mag hij dus meteen terug naar de Ronde van Frankrijk.

Samen met Mathieu van der Poel en Ramon Sinkeldam maakt Rickaert deel uit van de zéér sterke sprinttrein van Jasper Philipsen. © Isosport

Stan Dewulf (AG2R – Citroën)

Géén Greg Van Avermaet, wel West-Vlaming Stan Dewulf (25) in de Tourselectie van AG2R-Citroën. Met de Australiër Ben O’Connor mikt de Franse formatie op een goed klassement, dus hoogstwaarschijnlijk zal de renner uit Stavele zich tevreden moeten stellen met een rol als knecht. Voor Dewulf wordt het zijn tweede deelname aan La Grande Boucle nadat hij er vorig jaar zijn debuut maakte.