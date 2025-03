Vier olympische medaillewinnaars strijden voor zege in Maselis Grote Prijs Jean-Pierre Monseré

Zondag vindt de 14de editie van de Maselis Grote Prijs Jean-Pierre Monseré plaats met start in Eernegem en aankomst in de Veldstraat in Roeselare. In het verleden konden de organisatoren al mooie namen op de erelijst zetten door het mooi deelnemersveld, maar nu oogt deze nog veel straffer. Er strijden niet minder dan vier olympische medaillewinnaars mee voor de overwinning.

“We zijn bijzonder verheugd om Elia Viviani aan te kondigen”, vertelt Stijn De Zaeytijd, persverantwoordelijke van de Grote Prijs. “Deze sprintbom pur sang topt onze deelnemerslijst. Viviani kroonde zich in z’n carrière zowel tot Italiaans als Europees kampioen, maar verzamelde ook al een pak medailles op de piste, zowel tijdens de Olympische Spelen waar hij goud pakte als op kampioenschappen. Even dreigde hij dit seizoen zonder ploeg te vallen, maar Lotto wierp hem de ultieme reddingsboei toe.” En wie weet treedt hij zondag in Roeselare wel in de voetsporen van Jarne Van de Paar die vorig jaar de Maselis Grote Prijs Jean-Pierre Monseré won.

Meer grote namen

Maar Viviani is niet de enige winnaar van een olympische medaille die zondag strijdt om de overwinning. “Zo komt ook Oliver Bleddyn, die afgelopen zomer tijdens de Olympische Spelen in Parijs met Australië goud pakte in de ploegenachtervolging aan de start, net zoals Fabio Van den Bossche die in Parijs brons won in het omnium van het baanwielrennen en Aaron Gate die in 2012 deel uitmaakte van het team dat brons won in de ploegenachtervolging tijdens de Spelen van Londen.” In totaal starten 25 ploegen aan deze voorjaarsklassieker.