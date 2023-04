Van zijn doorbraak in Avelgem tot zijn debuut in Zoutleeuw: het West-Vlaamse ABC van Remco Evenepoel

Luik-Bastenaken-Luik. Clásica San Sebastián. Ronde van Spanje. Wereldkampioen op de weg. Het voorbije jaar van Remco Evenepoel (23) mocht er meer dan zijn. Zondag verdedigt het fenomeen zijn titel in La Doyenne. Een Vlaams-Brabants fenomeen met een West-Vlaams tintje.

Avelgem

Zijn doorbraak beleefde Evenepoel op 25 mei 2017 in de eerste Omloop der 3 Provincies. De Tsjech Tomas Kopecky won, Evenepoel werd zesde, Mauro Cappelle uit Meulebeke zevende. “In mijn tiende wedstrijd, in Bollebeek, behaalde ik mijn eerste zege, maar eigenlijk was die zesde koers in Avelgem heel belangrijk. Daar kon ik me met de beste junioren in België meten.”

BK

Al drie keer stond Evenepoel in West-Vlaanderen op het podium van een Belgisch kampioenschap: derde op het BK tijdrijden in Middelkerke in 2019 (na Wout van Aert en Yves Lampaert), tweede op het BK tijdrijden in Ingelmunster in 2021 (na Yves Lampaert) en derde op het BK op de weg in Waregem in 2021 (na Wout van Aert en Edward Theuns).

Choco

Op 24 juni 2018 won Evenepoel de Arend der Juniores in Rekkem. Na alweer een lange solo telde hij 2’18” voorsprong op Calvin Verbeeck. De Lauwenaar won de massasprint voor de tweede plaats. “Evenepoel is een renner buiten categorie. In het begin van de wedstrijd hing ik er driekwart van een ronde aan, maar voelde ik dat ik mezelf choco zou rijden. Tegen Remco is er niet veel te doen.”

De Molenspurters

Op 27 augustus 2017 vierde Evenepoel op de Grote Markt van Ieper de vijfde zege uit zijn nog prille carrière, zijn eerste op West-Vlaamse bodem. Aan het eind van de Route des Géants, een UCI 1.1-wedstrijd voor junioren, versloeg hij onder meer Cériel Desal en Loran Cassaert uit Roeselare. Opmerkelijk: Evenepoel reed de koers in een trui van De Molenspurters Meulebeke, de West-Vlaamse ploeg waarvoor hij als gastrenner uitkwam.

Wilfried Peeters en Patrick Lefevere feliciteren hun poulain na het winnen van Luik-Bastenaken-Luik in 2022. © ERIC LALMAND BELGA

Emoji

Als Patrick Lefevere, CEO van Soudal-Quick-Step, een WhatsApp naar Evenepoel stuurt, sluit hij het bericht telkens met dezelfde emoji af: een geel mannetje met een cowboyhoed. “Waarom hij dat doet? Een beetje bad-ass zijn zeker?” vertelde Evenepoel in de VRT-docu Patrick Lefevere, Godfather van de koers.

Fred

In 2017 en 2018 werd Evenepoel als junior begeleid door Fred Vandervennet, een naar Molenstede (Vlaams-Brabant) uitgeweken Tieltenaar. Onder Vandervennet (70) werd Evenepoel in 2018 Belgisch, Europees én wereldkampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. “Remco is een onmiskenbaar goudhaantje”, vertelde hij in mei 2018. “Wat mij enorm aanstaat, is dat hij naast een talent ook een trainingsbeest is. Remco behoort tot het zeldzame groepje renners dat tweemaal per dag traint.”

Guido

Drie minuten en 17 seconden, dat was op zondag 25 maart 2018 de voorsprong van Evenepoel in de Guido Reybrouck Classic voor junioren in Damme. Na afloop zei Guido Reybrouck, ex-ploegmaat van Eddy Merckx bij Faema, op het podium tegen Evenepoel: “Jij bent beter dan Merckx, want wat jij nu doet, heeft Merckx nooit gekund.”

Heestert

Op 6 oktober 2018 reed Evenepoel zijn eerste en meteen ook laatste wedstrijd in zijn regenboogtrui van wereldkampioen op de weg bij de junioren: de kermiskoers in Heestert, met een ware volkstoeloop tot gevolg. In een sprint met drie moest Evenepoel echter de duimen leggen voor Fabio Van Den Bossche.

Igor

De West-Vlaamse juniorenwereldkampioen tijdrijden van Firenze 2013, Igor Decraene, kreeg vijf jaar later navolging van een landgenoot, Remco Evenepoel. Die had de ouders van de in 2014 verongelukte Waregemnaar enkele weken ervoor op de Memorial Igor Decraene, een nationale testtijdrit, beloofd om in Innsbruck wereldkampioen te worden. Evenepoel werd wereldkampioen. “Dat ik de opvolger van Igor ben, maakt me zo emotioneel. Deze zege is voor hem.”

Johan Museeuw

In juli 2019 liepen Evenepoel en gewezen wielerkampioen Johan Museeuw elkaar tegen het lijf in het Italiaanse Livigno. “Ik ben op een avond met Remco gaan eten. Ik droeg een T-shirt met alle koersmonumenten op en zei hem: zie je dit? Die kan je allemaal winnen als je wil. Weet je wat hij antwoordde? Ik wil Vlaanderen en Roubaix niet winnen. Toen moest ik toch even slikken. Op die leeftijd zo gefocust zijn: sterk.”

Knokke-Heist

De West-Vlaamse badplaats ligt Evenepoel wel. In juni 2021 won hij er de tijdrit in de Baloise Belgium Tour en legde hij de basis voor zijn latere eindzege. Drie maanden later veroverde Evenepoel brons op het WK tijdrijden met start in Knokke-Heist en aankomst op ’t Zand in Brugge. “Misschien wel dé prestatie van 2021”, vond assistent-bondscoach Serge Pauwels.

Lodewyck

Bij Soudal-Quick-Step krijgt elke renner één ploegleider als persoonlijk aanspreekpunt toegewezen. Voor Evenepoel is dat Klaas Lodewyck. De West-Vlaamse ex-prof uit Zarren was erbij toen Evenepoel de Giro in 2021 reed en Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta in 2022 won. Lodewyck zal ook in de komende Giro van de partij zijn. “Remco is als een veer die bewust zichzelf opwindt en de dag van de koers wordt losgelaten”, typeerde Lodewyck zijn poulain begin 2020.

Remco Evenepoel werd in 2021 tweede op het BK tijdrijden in Ingelmunster na Yves Lampaert. © DAVID STOCKMAN BELGA

Mo vint

Evenepoel kan het bij Quick-Step al vanaf dag één goed vinden met Yves Lampaert. Toen hij eind 2018 als junior tot Jonge Flandrien werd verkozen, ontving Lampaert de Flandrien voor profs. “Ik ben heel blij dat Yves wint”, reageerde Evenepoel. “Lampie was een van de eersten die me in januari 2018 heeft opgevangen. Hij is een coureur naar wie ik opkijk.” Lampaert was er ook bij in september 2022 toen Evenepoel na een lange solo de wereldtitel veroverde. Zijn reactie was veelzeggend: mo vint toch, mo vint toch, mo gie zit nog bitje ne coureur.

Negenendertig

Tot op vandaag reed Evenepoel 23 wedstrijden die op West-Vlaamse bodem finishten. Daarvan won hij er negen, goed voor een winstpercentage van 39 procent. Zijn zeges: La Route des Géants in Ieper (2017), Kuurne-Brussel-Kuurne (2018), Guido Reybrouck Classic in Damme (2018), Ingooigem (2018), Arend der Juniores in Rekkem (2018), Memorial Igor Decraene in Waregem (2018), Herfstcriterium Oostrozebeke (2019), tijdrit Baloise Belgium Tour in Knokke-Heist (2021) en Gullegem Koerse (2022).

Oudenburg

In juli 2020 zag in Bistro Jakri op de Markt van Oudenburg de eerste én enige officieel erkende West-Vlaamse supportersclub van Evenepoel het levenslicht. De stuwende krachten zijn voorzitter Dries Depoorter, ondervoorzitter Patrick Huyghe en secretarissen Sabine Huyghe en Kathy Vollmacher. Info: rev1703westvlaanderen@gmail.com of de Facebookpagina ‘R.EV 1703 West-Vlaanderen’.

Podium

Op 16 juli 2017 werd Evenepoel als junior tweede in de Memorial Igor Decraene na Loran Cassaert uit Beveren-Roeselare. Het was de eerste keer in zijn carrière dat Evenepoel met een West-Vlaming op het podium stond. Cassaert en Sébastian Grignard werden door bondscoach Carlo Bomans prompt geselecteerd voor het EK tijdrijden. Evenepoel was … reserve.

Quick-Step

Evenepoel is aan zijn vijfde seizoen bij de West-Vlaams getinte ploeg van Patrick Lefevere bezig. In die periode had hij vijf West-Vlaamse ploegmaats: Tim Declercq, Yves Lampaert, Stijn Steels, Bert Van Lerberghe en Mauri Vansevenant.

Roomie

Vito Braet was de roomie van Evenepoel bij de nationale selectie tijdens de Trophée Morbihan voor junioren in mei 2018. “Zorg dat je volgende week op het BK bij de start vooraan staat, want ik ga er meteen een lap op geven. Alleen dan kan je op het podium eindigen”, vertrouwde Evenepoel Braet toe. Een week later werd Evenepoel Belgisch kampioen na een solo van 91 km. En Braet? Die veroverde zilver, op … 4’38” van Evenepoel.

Op 25 februari 2018 won Evenepoel in de vrieskou en na een solo van 60 kilometer (!) Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren. © vdb / bart vandenbroucke vdb

Solo

Op 25 februari 2018 won Evenepoel in de vrieskou en na een solo van 60 kilometer (!) Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren. Aan de aankomst sprong Evenepoel van zijn fiets en stak hij zijn vehikel in de lucht. “Solo aankomen blijft toch het mooiste wat er is.”

Training

Op 31 mei 2022 verscheen Evenepoel aan de start van de 78ste Gullegem Koerse. Een cadeautje van Patrick Lefevere, peter van de kermiskoers, voor de 75ste verjaardag van organisator Carlos Demeulemeester. Evenepoel viel meteen aan, reed het hele peloton in brokken en won solo. “Ik dacht om er een goeie, intensieve training van te maken, maar het was meer dan dat. Het voelde veel lastiger aan dan een training.”

UAE Tour

De enige keer dat Evenepoel een ploegentijdrit won met een West-Vlaming aan zijn zijde: in de UAE Tour op 21 februari 2023. De ‘geluksvogel’ van dienst? Bert Van Lerberghe. Naar verluidt zag hij serieus af…

Ventje

Op 30 augustus 2021 kreeg Evenepoel het in de Benelux Tour aan de stok met Gianni Vermeersch. Evenepoel reed zijn wiel kapot, liep tijdverlies op en wees de West-Vlaming als schuldige aan, waarna Vermeersch zich omdraaide, wegreed en Evenepoel nog kwader werd. De twee legden hun ruzie bij. “Wat Vermeersch zei, moet Evenepoel helemaal niet denigrerend opvatten”, lichtte Sporza-journalist Renaat Schotte toe. “In het West-Vlaams kwets je niemand met het woord ventje. Vermeersch is trouwens niet veel groter dan Evenepoel.”

Wereldkampioen

Op 24 juni 2017 werd Evenepoel vierde in de juniorenkoers in Kooigem. Hij raakte al snel voorop met drie West-Vlaamse renners: Thibaut De Smet, Greg Luyssen en Aaron Stockx. De Smet won de sprint met vier. Vijf jaar later kroonde de Waregemnaar zich in een maand tijd drie keer tot wereldkampioen duatlon.

Young Cycling Team

In april 2017 maakte Evenepoel zijn debuut als junior voor Forte Young Cycling Team, een jeugdploeg uit Vlaams-Brabant waar ook vijf West-Vlaamse talenten deel van uitmaakten: Louis Blouwe (het neefje van Johan Bruyneel) uit Izegem, Vito Braet uit Zwevezele, Lennert Coghe uit Gits, Nathan Decuypere uit Wervik en Aaron Stockx uit Torhout. Blouwe (Bingoal-Wallonie-Bruxelles) en Braet (Team Flanders-Baloise) zijn intussen ook prof. Stockx koerst bij de elite zonder contract. Coghe en Decuypere zijn gestopt.

Zoutleeuw

We weten niet of ze het zelf weten, maar Dominik Litvinov uit Otegem en Quinten Saintobyn uit Wielsbeke waren de eerste West-Vlaamse renners die met Remco Evenepoel aan de start van een wielerwedstrijd stonden. Op 2 april 2017 trokken de twee naar het Vlaams-Brabantse Zoutleeuw, waar Evenepoel zijn debuut in het peloton vierde. De Noor Mikkel Eide won in de massasprint. Litvinov werd vierde, Saintobyn 16de en Evenepoel … 67ste.