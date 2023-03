Van Primavera van het noorden naar massasprint in De Panne: kust klaar voor week topwielrennen

De koers is van ons! Dat zullen ze de komende week ook in de kuststreek geweten hebben.

Vrijdag is er al de Bredene-Koksijde Classic, komende week woensdag en donderdag rijden zowel heren als dames hun Classic Brugge-De Panne. Geniet ervan!

Bredene-Koksijde Classic (17 maart)

De vierde editie? De twaalfde? Of de twintigste? Goeie vraag… De Bredene-Koksijde Classic is nu eenmaal een speciaal verhaal. Sinds 2019 ligt de start in Bredene en de finish in Koksijde. Tussen 2011 en 2018 heette de wedstrijd echter de Handzame Classic. De eerste twee jaar lag de start in Kortemark, sinds 2013 in Bredene. In die periode lag de aankomststreep telkens in Handzame, waar tussen 2002 en 2010 ook al de finish van een etappe in de Driedaagse van West-Vlaanderen lag. Johan Museeuw was er de eerste winnaar. Kortom, dit jaar vindt de vierde, twaalfde én twintigste editie plaats.

Vandaag komen tussen Bredene en Koksijde ook de beloften aan hun trekken met de Youngster Coast Challenge over 167 km. Dit is de eerste belangrijke afspraak van het seizoen voor renners onder 23 jaar. Op de erelijst prijken een Duitser en een Australiër: Niklas Märkl en Jensen Plowright, nu uitkomend voor respectievelijk DSM en Alpecin-Deceuninck.

Organisator Bert Pattyn heeft een droom, zo verklaarde hij in 2019 bij zijn keuze voor Koksijde. “Ooit hoop ik om, net als in Milaan-Sanremo, een fontein te hebben in de laatste bocht vlak voor de rechte lijn richting finish. In de Ter Duinenlaan dus, die misschien voor één dag als Via Roma kan worden gedoopt. Dan zouden we onze naam La Primavera van het noorden helemaal waarmaken. (grijnst) En er is nog plaats tegenover het speelpleintje.”

De dag waarop Bert Pattyn de wielerwereld op zijn grondvesten deed daveren door aan te kondigen dat zijn Handzame Classic vanaf 2019 niet meer de Handzame Classic zou heten. De organisatoren gingen zelf aankloppen bij de stad Koksijde, waar men na de schrapping van de Driedaagse De Panne-Koksijde plots zonder profwedstrijd zat. “Het doet pijn aan het hart dat we moeten vertrekken, maar de accommodatie en logistiek in Handzame waren te beperkt”, vertelde Pattyn.

Voor de tiende keer wordt de start van de wedstrijd in Bredene gegeven. Sindsdien kon er al één West-Vlaming winnen: Gianni Meersman in 2015. Hij haalde het in de sprint voor wijlen Antoine Demoitié en Tiesj Benoot. Ook in de top tien: Dylan Groenewegen (vijfde), Klaas Lodewyck (zesde) en Dries De Bondt (negende).

Pascal Ackermann is voorlopig dé man van de Bredene-Koksijde Classic. In drie edities won de Duitser al twee keer. In 2019 haalde hij het voor Kristoffer Halvorsen en José Alvaro Hodeg. Vorig seizoen liet Ackermann Hugo Hofstetter en Tim Merlier achter zich. De Bredene-Koksijde Classic mag zich gerust een sprintwedstrijd pur sang noemen. Sinds 2011 kon nog nooit iemand uit de greep van het peloton blijven.

Timothy Dupont, man van de streek, mag zich met vier toptienplaatsen de meest regelmatige deelnemer aan de Handzame en Bredene-Koksijde Classic noemen. De naar Gistel uitgeweken Bredenaar, die dit jaar uitkomt voor Tarteletto-Isorex, werd vijfde in 2019, zesde in 2022, zevende in 2016 en achtste in 2017. In 2018 (twaalfde) en 2013 (dertiende) viel Dupont, zegekoning in 2016, nipt buiten de top tien.

Classic Brugge-De Panne (22/23 maart)

Voor de zesde keer vindt komende woensdag de eendagswedstrijd Classic Brugge-De Panne plaats. Van 1977 tot en met 2017 was er de Driedaagse De Panne, verspreid over drie dagen. In 2018 veranderde het concept, weliswaar opnieuw over drie dagen, met op dinsdag een sprintcriterium voor mannen, op woensdag een koers voor mannen en op donderdag een wedstrijd voor vrouwen. Een jaar later viel het criterium weg door een gebrek aan interesse en trad de wedstrijd toe tot de WorldTour.

Tim Merlier won vorig jaar in een massasprint de Classic Brugge-De Panne bij de heren. © Belga

De Driedaagse De Panne-Koksijde vond 41 keer plaats, maar de eerste keer gebeurde dat over… vier dagen. Koninklijke Veloclub De Panne Sportief en IJsboerke zetten samen hun schouders onder de eerste editie in 1977. Op het menu: vier dagen koers tussen Tielen – de thuishaven van IJsboerke – en De Panne, bestaande uit een ploegentijdrit, een rit van De Panne naar Tielen, een etappe van Tielen naar De Panne en een slottijdrit aan de Noordzee.

De laatste West-Vlaamse winnaar is Yves Lampaert. In het coronajaar 2020 won hij op 21 oktober (!) de afsluiter van het wegseizoen na een waaierkoers. Vergezelden hem op het podium: ploegmaat Tim Declercq, ook een West-Vlaming, en Tim Merlier, een halve West-Vlaming (die twee jaar later wel won). Met ook Bert Van Lerberghe en Jonas Rickaert eindigden nog twee provinciegenoten uit hetzelfde trainingsgroepje die dag in de top tien.

Wereldkampioene Elisa Balsamo won vorig jaar de Classic Brugge-De Panne voor dames. © Belga

Eric Vanderaerden is met voorsprong de recordhouder qua aantal eindzeges in de Driedaagse De Panne-Koksijde: 1986, 1987, 1988, 1989 en 1993. Michele Bartoli, Viatcheslav Ekimov, Peter Van Petegem en Sylvain Chavanel volgen op respectabele afstand met twee overwinningen. Vanderaerden won ook dertien ritten.

Bij de dames slaagde er nog maar één Belgische in om de Classic Brugge-De Panne op haar palmares te schrijven: Jolien D’hoore in 2018. Ook Lotte Kopecky werd al twee keer derde. Vorig seizoen won wereldkampioene Elisa Balsamo in de straten van De Panne.