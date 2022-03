Van der Poel valt aan, wordt gegrepen, maar wint toch vierde rit Internationale Wielerweek Coppi e Bartali

De Nederlander Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft vrijdag de vierde etappe gewonnen van de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali, een Italiaanse rittenkoers van het UCI-niveau 2.1. Nadat hij lange tijd in de aanval voor het peloton uitreed, was Van der Poel uiteindelijk toch de beste in een groepssprint. De Belg Rémy Mertz (Bingoal-Pauwels Sauces-WB) finishte als derde, de Ier Eddie Dunbar (INEOS Grenadiers) blijft leider.

Na enkele etappes met bijzonder veel hoogtemeters leken de sprinters een kans te hebben in de vierde rit over 159 kilometer, met start en aankomst in Montecatini Terme.

Lokaal circuit

De wedstrijd werd bijna integraal afgewerkt op een lokaal circuit, met tussenin een beklimming van tweede categorie als uitsmijter. Dat Mathieu van der Poel veel zin had in die opdracht, bleek uit het feit dat hij zijn ploegmaats van Alpecin-Fenix op kop van het peloton zette in de achtervolging op zes vroege vluchters. Daarbij zat onder meer de Luxemburger Luc Wirtgen van het Belgische Bingoal-Pauwels Sauces-WB.

Van der Poel bleek echter niet te wachten op een sprint. Net als eerder deze week wou hij offensief koersen in de voorbereiding op zijn terugkeer in de Vlaamse klassiekers, voorzien voor Dwars door Vlaanderen.

Oversteek naar de koplopers

Halverwege de etappe, ruim zeventig kilometer voor de aankomst, sloeg hij een kloof in de afdaling van de helling van tweede categorie. Luid aangemoedigd maakte hij nadien in zijn eentje de oversteek naar de koplopers, die zo’n twee minuten voorsprong hadden verzameld op het peloton.

Van der Poel gooide nadien de andere vroege vluchters in enkele schuifjes van zich af, tot hij helemaal in zijn eentje op kop reed en lange tijd solo naar de ritzege leek te stormen.

Ingelopen en toch winst in sprint

Maar zes kilometer voor de finish zat zijn avontuur erop en kwam het achtervolgende peloton opnieuw aansluiten. Daar stopte het niet voor Van der Poel: in de sprint voor ritwinst haalde hij het ondanks al die inspanningen toch, voor de Brit Ethan Hayter en de Waal Rémy Mertz.

Het is de eerste zege voor Van der Poel in 2022, waarin hij door rugproblemen nog maar vijf koersdagen telt. Afgelopen zaterdag maakte hij zijn terugkeer met een derde plaats in Milaan-Sanremo.

De INEOS Grenadiers blijven met nog één dag te gaan aan de kop van het klassement, met de Ier Eddie Dunbar op 1 en de Brit Ben Tulett op 2. In de slotetappe van zaterdag, over 160 kilometer tussen Casalguidi en Cantagrillo, wacht in de finale driemaal dezelfde beklimming van ruim vijf kilometer.