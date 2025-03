Van Alaphilippe in Sanremo tot Van der Poel in Roubaix: de 10 mooiste momenten van Deceuninck als klinkende naam in de koers

Na zeven jaar in het profpeloton, drie als Deceuninck-Quick-Step en vier als Alpecin-Deceuninck, stopt ramen- en deurenproducent Deceuninck uit Hooglede eind dit jaar als naamsponsor bij de ploeg van Mathieu van der Poel. Wij bundelden de tien mooiste momenten van Deceuninck als klinkende naam in de koers.

1. Milaan-Sanremo 2019 (Julian Alaphilippe)

Op 1 januari 2019 begint Deceuninck zijn eerste seizoen in het profpeloton als naamsponsor bij de troepen van Patrick Lefevere. Veertien dagen later opent Elia Viviani al meteen de rekening met ritwinst in de openingsrit van de Tour Down Under.

Na triomftochten in de Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne en Strade Bianche volgt op 23 maart het eerste Monument met Milaan-Sanremo. In een sprint met elf troeft de Franse kopman Julian Alaphilippe Oliver Naesen, Michal Kwiatkowski en co af.

2. Derde rit Tour de France 2019 (Julian Alaphilippe)

Julian Alaphilippe kent zijn gloriejaren in 2019, 2020 en 2021. In 2019 is hij na een uitmuntend voorjaar ook de smaakmaker bij uitstek in de Tour. De chouchou van het Franse volk wint op indrukwekkende wijze de derde rit door de heuvels van de Champagnestreek in Epernay en draagt vervolgens 14 dagen de gele trui.

Pas in de voorlaatste bergrit moet Alaphilippe zijn leiderspositie afstaan aan de Colombiaan Egan Bernal. Hij eindigt nog als vijfde in het eindklassement.

3. Clasica San Sebastian 2019 (Remco Evenepoel)

Het debuut van Deceuninck als naamsponsor loopt gelijk met het begin van de profcarrière van Remco Evenepoel. Die wint begin augustus als 19-jarige neofiet meteen de Clasica San Sebastian na een straffe solo.

In drie jaar tijd zou Deceuninck met de nieuwe Belgische wielerdiamant 22 UCI-zeges behalen, maar toen Evenepoel vanaf 2022 zijn grootste successen behaalde, prijkte het Hoogleedse bedrijf niet meer op zijn shirt.

4. Ronde van Vlaanderen 2021 (Kasper Asgreen)

Verrassing alom in Vlaanderens Mooiste van 2021. Niet topfavorieten Wout van Aert of uittredend winnaar Mathieu van der Poel wint in Oudenaarde, wel Kasper Asgreen. De Deen van Deceuninck-Quick-Step verslaat na een beklijvende sprint met twee de onklopbaar gewaande Van der Poel.

Ploegbaas Lefevere is door het dolle heen, al geeft hij later toe dat de zege van Asgreen niet goedkoop was. Opmerkelijk: Asgreen wint in een andere trui met daarop Elegant-Quick-Step. De reden? Net als in 2020 koos Deceuninck ervoor om Elegant, toen een van de nieuwste modellen raamkozijn van het kunststofverwerkingsbedrijf, in de schijnwerpers te plaatsen.

5. Groene trui Tour de France 2021 (Mark Cavendish)

De comeback van 2021 staat op het conto van Mark Cavendish: vier ritzeges en de groene puntentrui in de Tour. En dat op zijn 36ste. Voor Deceuninck-Quick-Step is het de tweede groene trui op rij, want in 2020 was de Ierse sprinter Sam Bennett nog aan het feest in La Grande Boucle.

6. 15de rit Tour de France 2022 (Jasper Philipsen)

Na acht podiumplaatsen is het op 17 juli 2022 eindelijk prijs voor Jasper Philipsen in de straten van het middeleeuwse stadje Carcassonne. De Limburger van Alpecin-Deceuninck klopt groenetruidrager Wout van Aert, Mads Pedersen, Peter Sagan en Dylan Groenewegen en wint de eerste Tourrit uit zijn carrière. Philipsen is gelanceerd, want intussen prijken al negen etappes en een groene trui op zijn palmares.

7. Milaan-Sanremo 2023 (Mathieu van der Poel)

Op 18 maart 2023 behaalt Mathieu van der Poel een van de meest indrukwekkende overwinningen uit zijn carrière. De Nederlander laat met een nooit eerder geziene demarrage op de Poggio Tadej Pogacar, Wout van Aert en Filippo Ganna achter zich en triomfeert solo in de Via Roma.

Twee weken later moet Van der Poel in Vlaanderens Mooiste een nog sterkere Pogacar voor zich dulden, maar in Parijs-Roubaix wint hij de titanenstrijd tegen Van Aert, weliswaar na een lekke band bij zijn eeuwige rivaal. Vier maanden later kroont Van der Poel zich in Glasgow ook tot wereldkampioen op de weg.

8. Milaan-Sanremo 2024 (Jasper Philipsen)

Alpecin-Deceuninck is in 2024 de ploeg van het klassieke voorjaar, want het wint drie Monumenten op rij. Jasper Philipsen opent in Milaan-Sanremo de rij met zijn eerste topklassieker, mede dankzij uitstekend werk van luxeknecht Mathieu van der Poel. Michael Matthews en Tadej Pogacar mogen hem op het podium vergezellen.

9. Ronde van Vlaanderen 2024 (Mathieu van der Poel)

Twee weken na de triomf van Philipsen is Van der Poel zelf opnieuw aan het feest in Oudenaarde, waar hij in zijn regenboogtrui van wereldkampioen zijn derde Ronde van Vlaanderen wint na een indrukwekkende solo van 45 kilometer, vanaf de mythische Koppenberg, en daarmee wielerlegendes als Johan Museeuw, Tom Boonen en Fabian Cancellara evenaart.

10. Parijs-Roubaix 2024 (Mathieu van der Poel)

Nog een week later voegt Van der Poel ook zijn tweede opeenvolgende Parijs-Roubaix aan zijn palmares toe, opnieuw na een lange solo van ditmaal 60 kilometer. Ploegmaat Jasper Philipsen eindigt op drie minuten achterstand als tweede. Gianni Vermeersch maakt het feestje bij Alpecin-Deceuninck compleet met een zesde plaats.