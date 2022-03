Van Aert geniet van tijdritwinst en geel: “De perfecte week”

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft woensdag zijn tweede overwinning van het seizoen geboekt in de tijdrit van de Franse rittenkoers Parijs-Nice. Hij neemt meteen ook de leiderstrui over, maar die zelf verdedigen is geen prioriteit, zei Van Aert na afloop.

“Het heeft veel te lang geduurd dat ik nog eens gewonnen had”, grapte een ontspannen Van Aert in zijn eerste flashreactie met de interviewer, anderhalve week na zijn overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad. Het was al de tweede keer deze week dat hij samen met twee ploegmaats de top drie van de daguitslag bezette: “Dit is de perfecte week. Zeker voor onze ploeg. Ik denk dat we deze wedstrijd echt aanvallen. Dat we tonen waarvoor we naar hier gekomen zijn. Iedereen motiveert elkaar. Dat resulteert opnieuw in een mooi podium.”

Van Aert won de tijdrit voor ploegmaats Primoz Roglic en Rohan Dennis. Die laatste had erg lang in de hotseat gezeten met de beste tijd. “Onze trainer had vooraf berekend dat de winnende tijd rond de zeventien minuten zou zijn”, aldus Van Aert. “Maar Rohan klokte rond de 16:25. (Lacht) De laatste twee uur voor de start was iedereen al verontrust of we die tijd nog gingen kunnen kloppen.”

Het tijdritparcours tussen Domérat en Montluçon was best lastig. “Het was een moeilijke opdracht. Altijd op en neer. Ik vond niet echt een constant tempo. Zeker op het laatste steile stuk. Daar moest je nog iets over hebben. Ik denk dat ik er goed in geslaagd ben iets over te houden in de afdalingen. Ik maakte me daar zo aerodynamisch mogelijk. En dan ging ik zo snel als ik kon de beklimmingen op.”

Van Aert is ook de nieuwe leider van Parijs-Nice, met tien seconden voorsprong op Roglic, zijn eerste achtervolger. “Ik hoop dat ik de gele trui mag dragen tot Primoz hem van me overneemt. Dat is mijn enige doel. De zware etappes komen er nu aan, maar voor mij wachten er nog veel mooie koersen na Parijs-Nice. Ik zal morgen genieten van de gele trui, en dan bekijken we het dag per dag.”