Twaalfde editie Bredene-Koksijde Classic, met licht gewijzigd parcours, is voorgesteld

Dinsdagavond werd in het Cultureel Centrum Casino van Koksijde de 12e editie van de Bredene-Koksijde Classic voorgesteld. Deze categorie 1.Pro-koers heeft plaats op vrijdag 18 maart. De start wordt opnieuw gegeven aan het Staf Versluyscentrum van Bredene. De aankomstlijn ligt getrokken op de Ter Duinenlaan van Koksijde. Er komt dit jaar slechts één beklimming van de Rodeberg. Na 200 kilometer kennen we de opvolger van Tim Merlier, de laatste laureaat van de Bredene-Koksijde Classic.

“Wij weken vorig jaar voor de start uit naar het Sportcentrum Ter Polder in Bredene. Dit omdat er toen nog strenge coronamaatregelen moesten gehanteerd worden. Nu kunnen wij opnieuw terugkeren naar het ons zo vertrouwde Staf Versluyscentrum in Bredene. Daar kunnen we onze vips alvast opnieuw een mooie formule aanbieden en zal er opnieuw publiek toegelaten zijn tijdens de ploegvoorstelling. De beleving van weleer komt zo stilaan terug”, zegt koersdirecteur Stefaan Decleir.

“Na het startschot in Bredene trekken we naar Gistel, Middelkerke, Nieuwpoort en Diksmuide. Via Ieper gaat het naar het Heuvelland waar we na 84 kilometer koers met de Monteberg onze eerste helling van de dag aanvatten. Daarna komen de Kemmelberg, Scherpenberg, Monteberg, Kemmelberg en de Rodeberg. Van daaruit gaat het naar De Moeren om na 167 kilometer de drie plaatselijke ronden van elk 11,8 kilometer aan te vatten op en rond de Ter Duinenlaan van Koksijde”, legt Decleir uit.

De kans dat het andermaal op een massasprint uitmondt, is bijzonder groot.

“Al onze edities zijn geëindigd op een massaspurt. Dat was zo al het geval toen we nog in Handzame finishten. Toch zijn er een pak ingrediënten aanwezig om een groepssprint te ontlopen. De passage in het Heuvelland met tweemaal de beklimming van de Kemmelberg kan voor afscheiding zorgen. Ook de doortocht op de poldervlakte van De Moeren kan voor verbrokkeling zorgen. Het is een huizenhoog cliché maar het is wel zo: de renners maken en bepalen nu eenmaal de koers. In tegenstelling tot vorig jaar gaan we nu de Rodeberg, in het lusje van in het Heuvelland, slechts eenmaal aandoen”, besluit Stefaan Decleir.

Vorig jaar ging de eindzege in de Bredene-Koksijde Classic naar Tim Merlier. Hij haalde het van de Deen Mads Pedersen en de Fransman Florian Sénéchal.

Negen WorldTeams nemen deel Met Intermarché-Wanty Gobert, Lotto Soudal, Quick-Step Alpha Vinyl, BORA-hansgrohe, Cofidis, Israel-Premier Tech, Team DSM, Trek-Segafredo en UAE Team Emirates wisten de organisatoren van de Bredene-Koksijde Classic, van vrijdag 18 maart, negen WorldTeams te strikken voor hun 12e editie. Daarnaast komen nog eens evenveel ProTeams aan de start. De Belgische continentale ploegen Minerva en Tarteletto-Isorex vervolledigen het deelnemersveld van 20 teams. “Het is een trend die zich maar blijft doorzetten. De meeste teams komen met een kern naar onze koers afzakken die gebouwd wordt rond één of meerdere sprinters. Als je onze erelijst bekijkt snap je wel snel waarom. Allen rappe mannen. Het is zo dat onze Bredene-Koksijde Classic steevast op een massasprint eindigt. En wat is er nu mis met een eendagskoers die beslecht wordt na een massaspurt? Maar er zijn wel alle ingrediënten aanwezig om ervoor te zorgen dat het niet tot een groepssprint komt. Dit met de passages in het Heuvelland en De Moeren”, geeft koersdirecteur Stefaan Decleir mee. Op de voorlopige deelnemerslijst staan onder al de namen van Tim Merlier, Pascal Ackermann, Alvaro Hodeg en Kristoffer Halvorsen. Vier oud-winnaars van de Bredene-Koksijde Classic. “Maar ook Victor Campenaerts en Florian Vermeersch zijn voor Lotto Soudal present, UAE Team Emirates komt met twee oud-winnaars (Hodeg en Ackermann) aan de start. Bij Quick-Step Alpha Vinyl staat Fabio Jakobsen nog bij de reserven. Timothy Dupont is de spurter bij Bingoal-Pauwels Sauces en dan zijn er nog Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) en Cees Bol (DSM). Dit naast Kristoffer Halvorsen (UNO-X Pro) en Tim Merlier (Alpecin-Fenix), de laatste winnaar op de Ter Duinenlaan van Koksijde. We hielden er ook aan het kersverse Minerva Team uit te nodigen. Zij komen met enkele streekrenners afzakken”, meldt Stefaan Decleir. De deelnemende ploegen WorldTeams: BORA-hansgrohe (Dui), Cofidis (Fra), Intermarché-Wanty Gobert (Bel), Israel-Premier Tech (Isr), Lotto Soudal (Bel), Quick-Step Alpha Vinyl Team (Bel), Team DSM (Dui), Trek-Segafredo (VSt), UAE Team Emirates (VAE) ProTeams: Alpecin-Fenix (Bel), Sport Vlaanderen-Baloise (Bel), Bingoal-Pauwels Sauces WB (Bel), Team Arkéa-Samsic (Fra), TotalEnergies (Fra), B&B Hotels p/b KTM (Fra), UNO-X Pro (Noo), Bardiani CSF Faizane (Ita), Human Powered Health (VSt) Continentale ploegen: Minerva Cycling (Bel), Tarteletto-Isorex (Bel).

Technische fiche van twaalfde editie De technische fiche van de 12e Bredene-Koksijde Classic (1.Pro) van vrijdag 18 maart Start: Staf Versluyscentrum Bredene om 12u10 Finish: Ter Duinenlaan in Koksijde omstreeks 17u00 Afstand: 200 km De hellingen: Monteberg (84 km), Kemmelberg (87 km), Scherpenberg (92 km), Monteberg (103 km), Kemmelberg (105 km), Rodeberg (110 km) De belangrijkste kasseistroken: Oude Zeedijk Lampernisse (41 km), Markt Lo (49 km), Dorpplaats Reninge (54 km), Noordschoteplein Reninge (55 km), Middelstraat Reninge (56 km), Dikkebusstraat Loker (91 km en 109 km), Poperingestraat Westouter (114 km), Ijzerstraat Stavele (133 km), Beauvoordestraat Izenberge (140 km) De erelijst 2011: Steve Schets 2012: Francesco Chicchi (Ita) 2013: Kenny Dehaes 2014: Luka Mezgec (Slo) 2015: Gianni Meersman 2016: Erik Baska (Slo) 2017: Kristoffer Halvorsen (Den) 2018: Alvaro Hodeg (Col 2019: Pascal Ackermann (Dui) 2020: Afgelast door coronamaatregelen 2021: Tim Merlier

Youngster Coast Challenge wil verder doorgroeien

Op dezelfde dag als de Bredene-Koksijde Classic, vrijdag 18 maart, is er ook de Youngster Coast Challenge (cat. 1.2). De startplaats van deze laatste is eveneens Bredene. De eindmeet ligt in Koksijde.

“Ik ben blij dat wij de Youngster Coast Challenge opnieuw in ‘full option’ kunnen organiseren. De edities van 2020 en 2021 kwamen te vervallen door de pandemie. Een zeer spijtig gegeven want met de YCC presenteren wij het peloton van morgen aan de wielerfans. Ons deelnemersveld is bijzonder rijk gestoffeerd. Er werd startrecht gegeven aan, de volgens mij, tien beste Belgische teams van de in totaal 25 deelnemende ploegen. De aanvraag van de verschillende wielerploegen was opnieuw immers. De YCC begint stilaan een begrip te worden”, stelt organisator Bert Pattyn.

Het parcours van de Youngster Coast Challenge is een lightversie van de Bredene-Koksijde Classic die op dezelfde dag georganiseerd wordt

“Wij hebben niet te veel aan het parcours gewijzigd. Vanuit kustplaats Bredene trekken we met de Youngster Coast Challenge naar het Heuvelland waar onder andere de beklimming van de Kemmelberg volgt. Via De Moeren trekken we daarop opnieuw naar de kust. In Koksijde werken de renners op en rond de Ter Duinenlaan nog twee plaatselijke ronden, van elk 11,3 kilometer, af. We willen met deze wedstrijd verder doorgroeien”, verduidelijkt organisator Bert Pattyn.

Niklas Märkl is de laatste winnaar van de Youngster Coast Challenge. De Duitser was in 2019 de sterkste na een massaspurt en hield respectievelijk Jarne Van De Paar en de Deen Alexander Salby van zich af.

De deelnemende ploegen aan de YCC: Acrog Tormans, Bingoal Pauwels Sauces WB, Dovy Keukens, EFC-L&R, Elevate-Home Solution Soenens, Lotto Soudal Development Team, Minerva, Basso Team Flanders, Urbano Vulsteke, VP Consulting-Prorace CT, EF Education Development Team (VSt), EC Groupama-FDJ (Fra), Israel Cycling Academy (Isr), Jumbo-Visma Development Team (Ned), Metec-Solarwatt (Ned), Premier Tech (Can), Rad-Net Rose Team (Dui), Ringeriks Kraft (Noo), SCO Dijon (Fra), Colpack Ballan (Ita), Development Team DSM (Ned), Trinity Racing (GBr), Vital Concept Development Team (Fra) en de nationale ploegen van Groot-Brittannië en Luxemburg.