Toptalent op de sukkel: seizoen vol pech voor jonge klimmer Henri Vandenabeele

Veel plezier heeft Henri Vandenabeele (22) nog niet beleefd aan zijn eerste seizoen op het hoogste niveau. Het rondetalent uit Dentergem kende al behoorlijk wat pech en ook in de Ronde van Spanje was het weer van dat. De renner van Team DSM moest er door ziekte de brui aan geven.

Dat Henri Vandenabeele een topper in wording is, staat buiten kijf. Hij stond maar liefst twee keer op het podium van de Baby Giro. In 2020 eindigde hij tweede na ene Tom Pidcock en een jaar later legde hij beslag op de derde plaats in de prestigieuze beloftenkoers.

Enkel toptalenten Juan Ayuso en Tobias Halland Johannessen moest de Dentergemnaar laten voorgaan. Team DSM zag zijn talent en liet Vandenabeele vorig jaar al proeven van enkele profkoersen. Vanaf dit seizoen maakt de 22-jarige West-Vlaming officieel deel uit van de WorldTour-ploeg.

Klasseflitsen

De jonge klimmer kon niet beter beginnen aan het seizoen en gooide meteen hoge ogen. In de Ronde van Oman en in de Ronde van Catalonië liet hij meteen enkele klasseflitsen zien, maar het noodlot sloeg al vrij snel toe. “Tijdens de Ronde van Catalonië raakte ik besmet met het influenzavirus”, aldus Vandenabeele.

“Het was een domper op de feestvreugde, want ik had een goede winter achter de rug en voelde dat ik een stap voorwaarts had gezet. Nadien raakte ik eigenlijk nooit meer uit het sukkelstraatje en reed ik weinig tot geen wedstrijden meer. In de Dauphiné hoopte ik uit het dal te kruipen, maar ik liep corona op en zag daardoor ook de Ronde van Polen in het water vallen. De Vuelta stond al sinds de winter op mijn programma en ik keek er enorm naar uit, maar mijn eerste grote ronde was er eentje om snel te vergeten.”

“Ik liep enkele weken voor de start nog maar eens corona op en zo had ik maar één deftige trainingsweek voor de Vuelta. In die Vuelta liep het voor geen meter. Het was enorm frustrerend om steevast op de laatste rij te finishen. Natuurlijk had ik graag mijn tocht verdergezet, maar mijn lichaam wou niet meer mee. Een opgave was de enige juiste beslissing.”

tweede thuis

Ondanks zijn dramatisch gevoel op de fiets kon Vandenabeele toch wat genieten van zijn debuut in een grote ronde. “De sfeer in Nederland was echt geweldig. Ik zat iedere af te zien, maar toch was het tof om de mensen zo uit hun dak te zien gaan. Nadien trokken we naar Spanje. Ik koers daar graag. Er is weinig verkeersmeubilair op de weg en dat maakt het veiliger. Ik rijd veel liever in Spanje rond dan in pakweg Frankrijk. Het is een beetje mijn tweede thuis.”

Vandenabeele blijft na een seizoen geteisterd door ziekte en andere pechmomenten evenwel niet bij de pakken zitten. “Volgend jaar mik ik op rittenkoersen van een week. Ik hoop ook opnieuw aan de start te verschijnen van een grote ronde. Het zou mooi zijn als ik eens kan meespelen voor ritwinst. Ik weet wat ik in mijn mars heb. Als ik nu Ayuso zo zie schitteren in de Vuelta, dan doet dat pijn. In de jeugdcategorieën waren jongens als Pidcock, Ayuso en Johannessen mijn grootste concurrenten. Ik ben blij voor hen dat ze het ook waarmaken op het hoogste niveau, maar natuurlijk is het niet leuk dat ik achterblijf. Ik weet dat ik nog veel progressiemarge heb, maar als ik eens topfit zou zijn, ben ik tot veel meer in staat. Het is nu aan mij om mezelf te bewijzen. Ik kijk al reikhalzend uit naar volgend seizoen.”

Evenepoel

“Bij DSM zit ik echt op mijn plaats. Jonge renners krijgen hier veel kansen. Met Thymen Arensman hebben we iemand die een toptienplaats uit de brand kan slepen deze Vuelta. Zijn derde week is normaal beter dan die van sommige andere klassementsrenners. Het is de eerste keer dat hij echt voor een goede eindnotering gaat, maar ik geloof er wel in.”

Zijn generatiegenoot Remco Evenepoel is momenteel oppermachtig. Kan de ‘Aerokogel’ op zijn elan verdergaan? “Hij is echt fenomenaal sterk. Doorheen het jaar had ik niet verwacht dat hij zo goed ging zijn deze Vuelta. Zijn voorbereiding was natuurlijk wel optimaal en ik zie hem dan ook de eindwinst op zak steken. Als hij breekt, zal dat op de Sierra Nevada zijn. Maar ik denk niet dat Remco nog een inzinking krijgt. Ik volg de Vuelta nog op de voet. Het is jammer dat ik geen deel meer uitmaak van het peloton, maar ik ben een te grote koersliefhebber om niet te kijken.”

“Nu werk ik toe naar de Ronde van Lombardije. Maar zoals ik al zei, zit ik al met mijn hoofd bij volgend seizoen. Ik wil mij dan tonen aan het grote publiek en hopelijk blijf ik gespaard van tegenslagen, want ik heb mijn nodige portie pech nu wel gehad.”