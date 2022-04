Tom Devriendt reageert op vierde plaats in Parijs-Roubaix: “Heel content”

Tom Devriendt (Intermarché – Wanty-Gobert Matériaux) eindigde als vierde in Parijs-Roubaix. “Vooraf had ik dit nooit verwacht”, vertelde hij. “Dit is echt wel de dag van mijn leven. Neen, ik ben niet ontgoocheld dat ik niet op het podium sta. Ik ben gewoon heel blij met die vierde plek.”

Devriendt reed na de lekke band van Mohoric zelfs even alleen op kop. “Dat was wel even vloeken, want Mohoric was wel de grootste motor van ons twee. Hij ging heel hard en had op die manier Pichon ook al overboord gegooid. Ik heb toen gezocht naar mijn eigen tempo, maar ik besefte wel dat ik niet te hard mocht gaan en iets in de tank moest houden voor de finale, wanneer ze me terug zouden grijpen.”

“Dit is echt wel de mooiste dag in mijn carrière, zeker geen dag in de hel. Op het eind stootte ik gewoon op mijn limieten. Toen Van Baarle ging, ben ik volledig ontploft. Ik zat stikkapot daarna, maar ben in de laatste 30 kilometer alles blijven geven om bij dat groepje te blijven, ook toen Küng en Van Aert nog bij ons kwamen voor de tweede plaats. In de sprint dacht ik dat mijn benen gingen ontploffen, ik zat tegen de krampen aan en vierde was het hoogst haalbare. Ik ben super gelukkig, het was geweldig koersen met dat volk langs de kant. Ik reed precies door een tunnel, iedereen schreeuwt je naam. Ik cijfer me vaak weg voor een ander en het is moeilijk voor mij om een finale te rijden. Nu lukte het wel en dat is geweldig.”

“Voor mijn eerste Roubaix hadden ze me vooraf gezegd: als je op die piste komt, dat is een geweldige ervaring. Maar ik finishte toen (in 2015) op 15 of 20 minuten na de winnaar en ik vond dat toen helemaal niet spectaculair, ik vond er zelfs niets aan, maar vandaag was dat toch anders. Dus ik kan me inbeelden als je hier alleen finisht of nog strijdt om die zege, dat het nog grootser moet zijn.”