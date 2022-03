Tom Devriendt niet aan de start in Brugge-De Panne: “Geen thuiskoers helaas, maar ik hoop op Vuelta”

Tom Devriendt (30) is met enkele verdienstelijke uitslagen aan het nieuwe seizoen begonnen. Door een beslissing van zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux zag hij woensdag zijn thuiskoers Brugge-De Panne echter aan zijn neus voorbijgaan. De Otegemnaar met Veurnse roots werd plots naar de Ronde van Catalonië gestuurd.

Met drie toptienplaatsen mag Tom Devriendt niet klagen over de start van zijn seizoen. In de tweede rit van de Ronde van Oman sprintte hij naar een mooie vijfde plaats. In de UAE Tour – een WorldTour-wedstrijd – voegde de Otegemnaar daar nog een achtste en een negende plaats aan toe. De lichamelijke ongemakken van 2021 lijken gelukkig helemaal achter de rug. Toen vielen de voorjaarsklassiekers grotendeels in het water door een zitvlakblessure. “Redelijk snel daarna heb ik dan ook nog corona gekregen. Ik heb er echt lang mee gesukkeld.”

Tijdens de rittenkoersen in het Midden-Oosten werd Devriendt ondanks zijn snelle benen vooral als helper uitgespeeld. “Ik moest onze klassementsman Jan Hirt uit de wind houden. Daarna mocht ik in de sprint wel mijn kans gaan, maar alleen is het niet gemakkelijk om je weg te zoeken.” In Nokere Koerse en Bredene – Koksijde leverde de ervaren profrenner dan weer prima werk in dienst van sprinter Gerben Thijssen. In principe stond woensdag ook Brugge-De Panne op het programma. “De ploeg heeft dat last minute nog veranderd. Iemand die voorzien was voor de Ronde van Catalonië wilden ze toch in Vlaanderen inzetten.” Als geboren Veurnenaar miste Tom Devriendt dus een thuiskoers. “Het is altijd wel leuk om daar te rijden. De koers passeert op 100 meter van mijn ouderlijke thuis. Maar goed, het is een keuze van de ploeg.”

Na de op twee na oudste wielerronde – enkel Tour en Giro zijn ouder – trekt de renner van Intermarché naar Bretagne voor de Route Adélie. Daarna volgen normaal gezien de Scheldeprijs, de Amstel Gold Race, de Brabantse Pijl en Parijs-Roubaix. “Maar ik zal daar ook weer moeten werken voor de ploeg hoor (lacht). Misschien kan ik in de Route Adélie wel eens mijn kans gaan, dat weet ik nog niet.” Dankzij de WorldTour-status van zijn team mag Devriendt wel hopen op een grote ronde. “Voorlopig sta ik op de longlist voor de Vuelta. Het is moeilijk op voorhand te voorspellen, maar ik zou het zeker wel graag doen. Het klimwerk in die ronde ligt me ook beter dan bijvoorbeeld in de Giro.” (AC)