Tjörven Cleenewerck uit Kuurne en Jochen Deweer uit Harelbeke fietsen stukje mee met Wout Van Aert

De twee jonge wielrenners opgemerkt in de live-uitzending van E3 die een eindje meefietsten met Wout Van Aert en hem terwijl ook aan het filmen waren? Het waren Tjörven Cleenewerck uit Kuurne en Jochen Deweer uit Harelbeke, respectievelijk belofte en elite zonder contract bij de ploeg van Dovy Keukens.

“We doen dat eigenlijk elk jaar met E3 Bank Classic, even meefietsen met de renners”, zegt Cleenewerck. “Nu zijn we opgemerkt in de live-uitzending, en commentator Renaat Schotte heeft ons zelfs herkend. Ik heb al superveel berichtjes gehad van mensen die het gehoord en gezien hebben op televisie.”

Het was net na de laatste afdaling, op een brede baan tussen Tiegem en Deerlijk.

Iconische beelden

Tjörven en Jochen maakten ook een filmpje terwijl ze meefietsten. “Het zijn geen topbeelden, maar het ging ook een beetje snel”, lacht Tjörven. “Of we vlotjes meekonden? Ja eigenlijk wel, maar wij hadden nog geen 200 km gefietst natuurlijk. Ik ben nog niet zo zeker of het nog zo vlot ging gaan moesten we al evenveel gefietst hebben.”

Tjörven Cleenewerck en Jochen Deweer fietsten een stukje mee met Wout Van Aert. © foto JM

Je kan Tjörven ook kennen van de iconische beelden in 2012, toen hij op de knieën viel na de zege van Tom Boonen in de ronde. Hij fietst dus nu zelf. Na een extreme vorm van klierkoorts, en daarna nog een zware val in 2020 met anderhalf jaar aan revalideren daarna, is hij weer klaar om voluit te gaan.

(JM)