Timothy Dupont wint vierde rit in de ZLM Tour

Timothy Dupont (34) uit Gistel greep zijn eerste zege van het seizoen en het is een mooie. Hij won de vlakke etappe in de Nederlandse ZLM Tour. En dit na zo’n 195 kilometer in Mierlo in een groepsspurt van de Nederlander Olav Kooij (Jumbo-Visma) en de Italiaan Elia Viviani (Ineos), toch niet de minste als het om sprinten gaat. Kooij blijft leider in het algemeen klassement. Dupont (Bingoal – Pauwels Sauces WB) volgt op 1’40” op de 18de plaats.

Na een bezoek aan Zeeland en Limburg trokken de renners richting Noord-Brabant. Zeven kozen voor het avontuur en reden ook lange tijd voor het peloton uit. Tot de sprintersploegen in actie kwamen. Op acht kilometer van de finish werd Tom Wirtgen als laatste koploper gegrepen. Jumbo-Visma bepaalde daarna het tempo en liet niemand meer ontsnappen. Daardoor werd het, zoals verwacht, een massaspurt. Het was Dupont die met een uiterste sprint zijn wiel als eerste over de lijn drukte. “Ik ben ontzettend tevreden omdat ik uit een zeer moeilijke periode kom na het overlijden van mijn vader en mijn schoonouders”, reageerde een emotionele Dupont. “Ik ben zonder veel plezier te hebben blijven trainen. Opnieuw succes behalen is goed voor mijn moreel en dat van mijn team.” Zondag vertrekken de renners voor de vijfde en laatste etappe van Made om na 168 zeer snelle kilometers Rijsbergen te bereiken. (ACR/ Foto ACR)