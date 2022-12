Timothy Dupont tekent bij Tarteletto-Isorex

Timothy Dupont blijft in het profpeloton. De 35-jarige inwoner van Gistel zag zijn contract bij Bingoal-Pauwels Sauces Wallonie-Bruxelles na twee jaar niet worden verlengd. In 2023 koerst de sprinter voor het continentale Tarteletto-Isorex. Hij hoopt de taartjesploeg aan een klinkende zege te helpen.

“Eind oktober zat ik een eerste keer rond de tafel met Peter Bauwens, de manager van Tarteletto-Isorex”, verduidelijkt Dupont. “Na een maand onderhandelen kwamen we tot een akkoord. Jawel, ik had ook een plan B want ik was er mij van bewust dat dit het einde van mijn carrière kon worden. Sowieso ging ik blijven koersen. Bij de elite zonder contract in combinatie met een job. Maar eigenlijk wil ik tot mijn 39ste prof blijven.”

Dus nog vier seizoenen! Dupont tekende op z’n 26ste zijn eerste contract. “Als ik tot mijn 39ste kan blijven koersen heb qua duur een normale carrière kunnen maken”, weet Dupont. “Op fysiek vlak moet het mogelijk zijn. Als je naar Valverde kijkt, hij koerste tot z’n 42ste op hoog niveau. Je blijven soigneren is de boodschap.”

Bij de taartjesploeg is Dupont na Gianni Marchand, Maxime De Poorter, Thomas Joseph, Torsten Demeyere en Alex Vandenbulcke de zesde West-Vlaming.