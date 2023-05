Timothy Dupont pakt eerste overwinning van het jaar in Ronde van Griekenland

Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) heeft de tweede etappe in de wielerronde van Griekenland (2.1) op zijn naam geschreven. Voor de West-Vlaming uit Gistel is het zijn eerste profoverwinning van het seizoen.

Het klimwerk in de tweede rit in lijn, goed voor 178 kilometer tussen Mycenae en Kalamata, zorgde onderweg voor veel aanvalspogingen. Drie koplopers werden in de finale echter teruggehaald door het peloton, waarna een sprint volgde voor de ritzege.

In die spurt haalde de 35-jarige Dupont het voor de Italiaan Enrico Zanoncello (Green Project-Bardiani CSF) en de Portugees Iuri Leitao (Caja Rural – Seguros RGA). Het is de eerste UCI-zege voor Dupont dit seizoen, waarin hij moest afzakken naar het continentale niveau, de ‘derde klasse’ van het wielrennen. Eerder dit seizoen werd hij vierde in de Nederlandse Arno Wallaard Memorial (UCI 1.2) en zesde in de Franse La Roue Tourangelle (UCI 1.1).

Horrorjaar achter de rug

Timothy Dupont werd in 2019 nog tweede op het Belgisch kampioenschap op de weg na Tim Merlier. De renner die in Bredene opgroeide en intussen in Gistel woont, kende zijn topjaar in 2016, toen hij zich met 17 overwinningen zelfs tot internationaal zegekoning kroonde.

De zege is een flinke opsteker voor Dupont, die in 2022 een absoluut horrorjaar beleefde. De Gistelnaar verloor in vijf weken tijd zijn schoonvader, vader en schoonmoeder en zag zijn contract niet verlengd worden.