Timothy Dupont over Omloop van het Houtland: “Ik denk dat Groenewegen wint”

Morgen is het zover: de 75ste editie van de Omloop van het Houtland, met start in Eernegem en finish in Lichtervelde. Tal van topsprinters verschijnen aan de start en zullen finaal onder elkaar uitmaken wie wint. Timothy Dupont, één van de rappe mannen uit de streek, denkt de naam van de laureaat al te kennen. “Ik tip op Dylan Groenewegen.”

Negen keer stond Timothy Dupont (34) al aan de start van de Omloop van het Houtland. Zeven keer eindigde hij in de top en zelfs drie keer stond hij op het podium. In 2012 en 2018 werd hij derde in Lichtervelde, in 2015 moest hij enkel Jens Debusschere voor zich dulden. De naar Gistel uitgeweken Bredenaar van Bingoal Pauwels Sauces Wallonie-Bruxelles, die nog geen ploeg voor 2023 heeft, is dan ook de uitgelezen persoon om zijn licht te laten schijnen over de vele topsprinters die er morgen tussen Eernegem en Lichtervelde bij zullen zijn.

Caleb Ewan: “Sowieso top drie”

Dupont: “Sowieso top drie. Als Ewan perfect wordt afgezet, is hij één van de snelsten van het peloton. Grotendeels met dank aan zijn grootte en door hoe hij sprint. Zijn aerodynamica is een groot wapen. Conditioneel is hij zeker in orde. Hij zal sowieso meedoen om te winnen.”

Arnaud De Lie: “Een sterke beer”

Dupont: “Binnen Lotto-Soudal zijn de verhoudingen duidelijk: wie wel en wie niet mag sprinten. Ik denk dat ze in Lichtervelde met twee zullen sprinten, Ewan en De Lie dus. Voor de UCI-punten die ze zo hard nodig hebben. De Lie is echt een sterke beer. Het is moeilijk te zeggen hoe zijn toekomst eruit zal zien, maar op dit moment is hij jong en gooit hij zich er altijd en overal tussen.”

Jordi Meeus: “Op de macht”

Dupont: “Ook gewoon een echt sterke renner die puur op de macht sprint.”

Bryan Coquard: “Bergop amper te kloppen”

Dupont: “Coquard is in een sprint bergop amper te kloppen. Inspanningen van een minuut zijn helemaal zijn ding.”

Gerben Thijssen: “Hij is zoals ik”

Dupont: “Hij is hetzelfde type als ik. Intrinsiek is hij misschien wel nog iets sneller, terwijl ik op bepaalde parcoursen een tikkeltje sterker ben. Maar hij is nog jong en zal sowieso nog sterker worden.”

Giacomo Nizzolo: “Me verrast in Gent-Wevelgem”

Dupont: “Nizzolo heeft me vorig jaar in Gent-Wevelgem verrast. Snel aan de meet, hé. Hij is sterker dan ik verwacht had. Nizzolo staat ook redelijk mager, waardoor hij beter bergop rijdt dan de gemiddelde sprinter.”

Dylan Groenewegen: “Intrinsiek bij de snelsten”

Dupont: “Intrinsiek is Groenewegen nog altijd bij de snelsten. Het klopt wat Bert Van Lerberghe zegt: als je Jakobsen, Merlier en Groenewegen perfect afzet, zijn zij de drie renners in het huidige peloton die niet te kloppen zijn. En zet Philipsen daar ook maar bij.”

Cees Bol: “Klein beetje blijven hangen”

Dupont: “Met hem heb ik niet veel gekoerst. Het lijkt alsof hij een klein beetje is blijven hangen, al won hij onlangs wel weer een koers.”

Jakub Mareczko: “Heel rap, maar niet bergop”

Dupont: “Hij is heel rap, maar als het een beetje bergop gaat, is hij er niet meer bij. In Lichtervelde kan het dus wel. Hij kan zich goed wegstoppen en in de Ster ZLM Toer won hij toch ook maar mooi die rit met waaiers.”

Jasper Philipsen: “Hij verbaast me niet meer”

Dupont: “Als Philipsen start, is dat een klant voor het podium. Hij verbaast me niet meer. Bij zijn ploeg wordt hij uitstekend begeleid en elk jaar zie je hem sterker worden. Het is ook één van de sprinters die in de klassiekers voor de prijzen kan meedoen. Op termijn zelfs in de grote klassiekers.”

Timothy Dupont: “Doe nog altijd mee met de top”

Dupont: “Ik kan nog altijd meedoen met de top. Als ik hulp krijg van de ploeg en ze me in het wiel van een topsprinter afzetten, kan ik me nog altijd in de top drie nestelen. Op mijn leeftijd is dat niet slecht. Ik heb nog geen contract voor volgend jaar, maar ik wil nog vier jaar koersen. Ik ben laat prof geworden. Als je ziet dat ik nog met de beste sprinters ter wereld mee doen, zou ik niet weten waarom ik nu al moet stoppen. En misschien kan ik in mijn laatste seizoenen nog als leadout dienen. Ik weet dat ik dat ook kan.”

Amaury Capiot: “Serieuze progressie gemaakt”

Dupont: “Hij is bezig aan een goed seizoen en heeft een serieuze progressie geboekt. In het verleden lag hij vaak in de lappenmand, al toonde hij ook toen al flitsen van klasse. Op een parcours als dat van Lichtervelde zal Capiot sowieso weer in de top tien eindigen.”

De eindconclusie: “Groenewegen wint”

Dupont: “Volgens mij wint Groenewegen. Niet per se op basis van wat ik de voorbije koersen gezien heb. Hij heeft gewoon een echt goeie trein en zijn team (BikeExchange, red.) heeft UCI-punten nodig om een verlengd verblijf in de WorldTour af te dwingen.”