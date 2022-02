Timothy Dupont is klaar voor het wielervoorjaar: “Ik heb eigenlijk een perfecte winter gehad”

Timothy Dupont (34) voelt zich klaar om opnieuw een sterk voorjaar neer te zetten. Met een Belgische titel in het strandracen op zak kan de Gistelnaar alleszins ook niet klagen over zijn winter. De sprinter van Bingoal-Pauwels Sauces WB kampt nog met de naweeën van een nekprobleem, maar toonde vorige week in Valencia al zijn stijgende vormpeil.

Voor elke renner is een goede winter cruciaal om met de juiste basis aan het seizoen te beginnen. Op dat vlak kan Timothy Dupont alvast tevreden zijn. “Ik ben niet ziek geweest en heb alle trainingen zoals voorzien kunnen doen. Het is eigenlijk de perfecte winter geweest.”

Begin december verlengde de ervaren rot in zijn vroegere woonplaats Bredene bovendien zijn Belgische titel beachrace. In de nationale driekleur volgde enkele weken later in dezelfde discipline ook nog een overwinning in Zeebrugge. De nekklachten die hem vorig seizoen jarenlang teisterden, leken dus ver weg. “Eigenlijk heb ik wel nog last van mijn nek”, klinkt het verrassend. “Het is vooral ambetant dat geen enkele osteopaat de oorzaak kan vinden. Ik kan me ook niet echt laten doorkraken, want dan krijg ik last van mijn ademhaling. Op de linkerkant van mijn lichaam blijft veel spanning zitten. Het probleem is spiergerelateerd en zo moet ik dus ook werken bij de osteopaat.”

Valencia

De Gistelnaar mocht het nieuwe seizoen starten in de Volta a la Comunitat Valenciana, zeg maar de Ronde van Valencia. “De eerste twee dagen gingen redelijk moeilijk, ook door last van mijn ademhaling. Daarna was het wel in orde. De conditie is zoals verwacht.”

Met een vierde plaats achter Jakobsen, Viviani en Kristoff wist Dupont zich in de laatste etappe al te onderscheiden. “Dat was zeker niet slecht, want de top drie was toch van Tourniveau. Ik zat aan de verkeerde kant van het wiel, dus iets dichter kon ik misschien nog wel eindigen. De dag ervoor (achtste, red.) had ik zo hard gevochten voor het wiel van Jakobsen. Dat lukte, maar net dan raakt hij natuurlijk ingesloten.”

Met mijn sprint van de voorbije dagen in Valencia wil ik in Kuurne-Brussel-Kuurne meedoen voor de top vijf

In de derde rit hadden de renners een door Remco Evenepoel verguisde onverharde strook voor de wielen gekregen. “Het was een zodanig zware rit dat zoiets inderdaad niet meer nodig was. Maar het was niet op mijn parcours, dus maakt het mij niet veel uit. En in koersen die mij wel liggen, heb ik er normaal ook geen last van, want ik kan sowieso goed sturen.”

Bingoal Cup

In principe zou Timothy Dupont gisteren starten in de Ronde van Antalya, maar die Turkse wedstrijd liet hij last minute van zijn programma schrappen. Met ook nog twee stages zat de renner immers ongeveer een maand in Spanje. “Het is de bedoeling om me nu thuis voor te bereiden op Kuurne-Brussel-Kuurne. Met mijn sprint van de laatste twee dagen wil ik daar misschien wel meedoen voor de top tien of de top vijf.”

Daarna volgen zoals gebruikelijk vooral alle Belgische semiklassiekers, zoals Le Samyn. “Als Waalse ploeg is dat sowieso een belangrijke wedstrijd voor ons. Voor onze sponsor zijn alle koersen van de Bingoal Cup natuurlijk belangrijk. Het zijn meestal ook koersen die perfect binnen mijn capaciteiten passen.”

Het eindklassement van die Bingoal Cup is voor de negende van 2021 echter geen doel op zich. “Maar als ik alle koersen meedoe, maak ik in principe altijd wel kans op een goed klassement. Ik heb die competitie in 2016 trouwens al eens gewonnen toen het nog de Napoleon Games Cup heette.”

Tour de Tietema

Aan de kern van Bingoal – Pauwels Sauces WB, bij het grote publiek vooral bekend als Wallonie Bruxelles, is in vergelijking met vorig seizoen weinig veranderd. Met de Nederlandse YouTuber Bas Tietema heeft Dupont er wel een opvallende ploegmaat bijgekregen. De man met ruim 120.000 volgers was ooit een talentvolle belofte bij BMC, maar koerste de afgelopen jaren slechts sporadisch op veel lager niveau. “Op zich kan hij zeker een goeie aanwinst zijn. Publicitair kan je niet beter hebben. Ik moet wel zeggen dat ik het op de eerste stage nog niet wow vond. Maar tijdens de tweede stage heeft hij me wel serieus verbaasd.”

De Zwollenaar met een voorliefde voor Parijs-Roubaix bleek zijn explosiviteit alleszins snel terug te vinden. “Je zal het misschien niet geloven, maar in de sprint heeft hij ons allemaal geklopt. Op training is het natuurlijk helemaal anders dan in een koers, waar je wel die kilometers aan hoge snelheid in de benen hebt. Voor onze kleine ploeg kan hij alleszins een meerwaarde worden. Hij is ook heel sympathiek en heel dankbaar voor de kans die hij krijgt. Gewoon een toffe gast, zoals in zijn filmpjes.”

Voor de echte topresultaten rekent de fluogele formatie uiteraard wel nog op andere renners. “Ik verwacht bijvoorbeeld dat Laurenz Rex (22) een paar stappen vooruit zal zetten. Het zegt al iets als je op die leeftijd 21ste kan worden in Parijs-Roubaix. Hij kan volgens mij wel de stap naar de WorldTour zetten. We hadden sowieso al een sterke ploeg, die vorig jaar al toonde dat we overal goede prestaties kunnen neerzetten.”

(Adriaan Clynckemaillie)