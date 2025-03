Tim Merlier “zat snel in verloren positie” in Kuurne-Brussel-Kuurne

Meer dan een vijftiende plaats zat er zondag niet in voor Tim Merlier (Soudal Quick-Step) in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Europese kampioen uit Kortrijk liet zich ringeloren in de groepsspurt en slaagde er niet in zich te mengen voor de zege.

“Ik zat al heel snel in een verloren positie”, zei Merlier. “Ik moest uitwijken en over een verkeersdrempel springen. Dit was een gemiste kans. Het ging er heel nerveus aan toe. Ik had de benen om te sprinten voor de zege maar daar kwam ik dus niet aan toe. Ik kon goed mee met de rest, ook al kende ik wat pech onderweg. Ik bleef er echter wel in geloven. Het hangt soms van details af en vandaag zat het niet mee.”