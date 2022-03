Tim Merlier wint Nokere Koerse: “Ik werd aangemoedigd alsof ik het WK reed in Nokere”

Tim Merlier werd woensdag fel bejubeld na zijn zege. Hij zorgde in Nokere voor geen delirium, maar een Merlirium bij zijn talrijk opgekomen fans. “Nokere Koerse is een echte thuiswedstrijd. Ik beschouwde het echt wel als een doel. Het publiek werd echt gek toen ik hier het zegegebaar maakte”, verklaarde Merlier..

“Ook onderweg werd ik enorm aangemoedigd. Het was alsof ik een WK aan het rijden was, een WK dat ik op het einde nog won ook. Ik heb mijn fans wel iets moois terug gegeven. Ik wist dat we de controle over de koers nooit zouden mogen verliezen en dat deden we ook niet met de ploeg. Zalig zo’n zege. Vrijdag volgt de Bredene-Koksijde Classic. Daar wil ik opnieuw mijn rappe benen tonen.”

“Het is altijd mooi om bij je eerste deelname aan een wedstrijd meteen naar huis te kunnen met een zege. Ik had dinsdag wel al enkele voorgaande edities herbekeken. Ik nam een voorbeeld aan de editie van 2017, toen Nacer Bouhanni hier won. Hij ging van heel ver aan en begon de sprint op volle snelheid. Dat leek me de beste manier en dus volgde ik zijn voorbeeld. Ik wou na die flauwe bocht naar links mijn wattage behouden en dat lukte. Op een gegeven moment schoot mijn ketting wel door maar uiteindelijk had ik nog voldoende over aan de eindmeet. Ik voelde Max Walscheid wel komen, maar schakelen was niet meer aan de orde omdat ik vreesde dat de ketting er dan wel eens zou kunnen afliggen.”

Merlier figureerde samen met zijn vriendin Cameron Vandenbroucke op de aankondigingsaffiche van deze 76e Nokere Koerse. Elk met een been. Merlier mocht er uiteindelijk twee op het hoogste schavotje plaatsen.