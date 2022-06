Tim Merlier wint BK wielrennen in Middelkerke: “Alle stukken vielen op het einde in elkaar”

Tim Merlier is Belgisch kampioen wielrennen geworden in Middelkerke. Jordi Meeus en Jasper Philipsen mogen mee op het podium. Het is voor Merlier na 2019 de tweede keer dat hij de driekleur pakt.

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) heeft in Middelkerke het 103de Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg op zijn naam geschreven. Hij haalde het in de sprint van een uitgedund peloton voor Jordi Meeus en Jasper Philipsen.

Op de erelijst van het BK volgt Merlier Wout van Aert op. De kopman van Jumbo-Visma kwam in Middelkerke niet aan de start door een pijnlijke knie.

Tim Merlier is een halve West-Vlaming: hij is geboren in Kortrijk, maar woont in Wortegem-Petegem. Hij vormt al jaren een koppel met Cameron, de dochter van Frank Vandenbroucke.

Nog gehavend

Merlier liet op de Koninginnenlaan van Middelkerke Jordi Meeus en zijn ploegmakker Jasper Philipsen achter zich. Merlier, nog met een verband rond zijn gehavende elleboog na val in Parijs-Roubaix, werd bij Alpecin-Fenix niet geselecteerd voor de komende Tour de France en zou het team eind dit seizoen verlaten voor een avontuur bij Quick-Step Alpha Vinyl.

“Ik moest van redelijk ver aangaan en dat is nu net iets dat me niet ligt”, zei Merlier na afloop. “Ik denk dat Lionel Taminiaux me niet echt begreep toen ik hem aanspoorde om te gaan versnellen. Ik kwam zo net iets te vroeg in de wind. Ik had precies ook niet de versnelling in de benen waarop ik telkens kon terugvallen.”

“Maar ik ben toch blij dat ik het aangedurfd heb. Toen die kopgroep zich vormde net voor de finale zag ik het wel somber in. Ik dacht echt dat het gedaan was, ook al had ik twee ploegmakkers mee. Toen we versterking kregen van het peloton kwam de reorganisatie toch wel op gang en konden we alsnog de aansluiting maken.”

Passages door de Moeren

Er was tijdens het BK de dubbele passage door de Moeren. Daar werd voor aanvang naar uitgekeken. “Bij een eerste passage was de voorsprong van de kopgroep nog 5 minuten”, aldus Merlier. “Er moest daar fiks jacht gemaakt worden. Daarna slonk de voorsprong en was er bij de tweede passage nog slechts een achterstand van 2 minuten. Ik wist dat ik nog in koers kon komen. Er werd dan nog eens een schifting gevoerd. Uiteindelijk vielen de puzzelstukken dan toch ineen. Alles zat vandaag volledig mee. Ondanks 101 verschillende scenario’s.”

De kersverse Belgische kampioen wordt al weken gelinkt aan Quik-Step Alpha Vinyl, maar wilde daar niets over kwijt. “Het is niet aan mij om daar iets over te zeggen”, besloot Tim Merlier.

(TV/Belga)