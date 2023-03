Tim Merlier toont meteen snelle benen in openingsrit van Parijs-Nice

Merlier geniet na vierde seizoenszege: “Dit voelt als een droom”

Belgisch kampioen Tim Merlier (Soudal-Quick Step) heeft zondag in een groepssprint aan het einde van de openingsetappe van Parijs-Nice zijn vierde seizoenszege geboekt. Na afloop had hij veel mooie woorden voor zijn ploegmaats.

“Ik kreeg een fantastische leadout van de ploeg”, gooide Merlier in zijn flashreactie met complimenten. “Dit was een sterke teamprestatie. Ze geloofden vandaag in me. Het was een zware dag, omdat er veel stress zat in het peloton. En de steile helling op negentien kilometer van de finish maakte het tactisch. We hadden daar twee renners in een eerste groep, en op de laatste beklimming kwam ook ik terug. Kasper Asgreen zette me daarna voorin af, en vanaf toen bleef de ploeg maar werken. Ik kan niet onder woorden brengen hoe fantastisch het was om deel uit te maken van deze trein.”

Het is voor Merlier al de vierde zege voor zijn nieuwe ploeg Soudal – Quick Step, na een etappe in de Ronde van Oman en twee in de UAE Tour. “Dit voelt als een droom”, genoot Merlier. “Ik kan het amper geloven. Ik ben echt blij, ook met de ploeg.”