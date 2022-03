Tim Merlier sprint naar zege in Nokere Koerse

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) heeft woensdag de 76e Nokere Koerse (cat. 1.Pro) gewonnen. Na 189,8 kilometer bleef hij in een massasprint de Duitser Max Walscheid en Arnaud De Lie voor.

Thibau Verhofstadt, Matthew Van Schoor en Robin Carpenter zorgden voor de eerste vlucht van de dag. Toen die poging tenietgedaan was, probeerde Ludovic Robeet een aanval op te zetten. De winnaar van vorig jaar kreeg deze keer geen vrijgeleide en werd snel opnieuw tot de orde geroepen. Adrien Lagree, Aaron Verwilst, Kobe Vanoverschelde, Gil D’Heygere en opnieuw Robin Carpenter waren de volgende vluchters. Dat vijftal kreeg een maximale voorgift van 3 minuten op het peloton, dat ook deze poging geen lang leven liet.

Met Hugo Hofstetter kwam op 100 kilometer een van de favorieten ten val. De Fransman kon na een tijd weer aansluiten en werd uiteindelijk nog zevende. Op de nieuwe kasseizones werd er nerveus gekoerst. Met nog 60 kilometer voor de boeg kozen Mathijs Paasschens, Lukas Pöstlberger, Casper van Uden en Andreas Goeman het hazenpad. Met nog 2 ronden te rijden, van elk 27,9 kilometer, telden de vier vluchters 32 seconden voorsprong op de grote groep, waarin Alpecin-Fenix en Lotto Soudal het tempo bepaalden. Bij het aansnijden van de slotronde bleef daar nog de helft van over. Op 24 kilometer was het verhaal van de vluchters helemaal uitgeschreven. Dan was het aan de ploegen met een sprinter aan boord om ervoor te zorgen dat het hele pak naar Nokereberg zou denderen. Merlier kwam er al vroeg uit en zou op autoritaire wijze iedereen achter zich laten.

De 29-jarige West-Vlaming boekte zijn tweede zege van het seizoen. Vorige week won hij een etappe in de Tirreno-Adriatico (WT). Vrijdag verdedigt hij zijn titel in de Bredene-Koksijde Classic (1.Pro).