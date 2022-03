Tim Merlier sprint naar ritzege in Tirreno-Adriatico

Tim Merlier heeft dinsdag de tweede etappe in de 57e Tirreno-Adriatico (WorldTour) gewonnen. Na 219 kilometer van Camaiore naar Sovicille was de 29-jarige renner van Alpecin-Fenix de snelste in een massasprint. De Nederlander Olvav Kooij werd tweede, de Australiër Kaden Groves derde.

Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), maandag winnaar van de openingstijdrit, behield de blauwe leiderstrui. De 25-jarige Italiaan heeft elf seconden voor op Remco Evenepoel. De Sloveen Tadej Pogacar is op zeventien seconden derde.

Het is de negentiende zege op de weg voor Merlier, de eerste dit seizoen. Ook twee jaar terug won hij een etappe in de Tirreno, toen de zesde.

Woensdag gaat het over een golvend parcours van Murlo naar Terni. Ondanks enkele hindernisjes onderweg, wordt ook daar een massasprint verwacht.