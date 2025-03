Tim Merlier sprint naar de zege in openingsrit Parijs-Nice

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) heeft zich zondag de beste getoond in de openingsrit van Parijs-Nice (WorldTour). De Europese kampioen uit Kortrijk haalde het na 156,1 km, met start en aankomst Le Perray-en-Yvelines, in een massasprint voor de Fransman Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels) en de Italiaan Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team). Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) werd achtste.

Merlier is meteen ook de eerste leider. Het is zijn vijfde zege van het seizoen, na eerder twee etappes in de AlUla Tour (2.1) en twee ritten in de UAE Tour (WorldTour).

Na afloop bleef de 32-jarige bescheiden in zijn flashreactie.

Trots

“Het is altijd mooi om zo aan een rittenkoers te starten”, trapte Merlier een open deur in na zijn sprintzege. “Ik ben heel trots dat ik opnieuw kan winnen in Parijs-Nice.” Eerder won de sprinter ook in 2023 al de openingsrit van de ‘Koers naar de Zon’.

De openingsetappe bracht weinig vuurwerk, maar werd wel aan hoge snelheid afgewerkt: “Zeventig kilometer voor de finish begon Visma | Lease a Bike echt nerveus te koersen. Er kwamen enkele aanvallen op de beklimmingen, en het peloton bleef heel zenuwachtig. Maar we bleven voorin, ik werd in een goeie positie naar de laatste kilometer gebracht, en dan deed Bert (Van Lerberghe) een perfecte lead-out.”

Ondanks zijn vijfde seizoenszege hield Merlier beide voeten stevig op de grond toen de flashinterviewer wilde weten of hij de snelste sprinter van het moment is: “Het is niet aan mij om dat te zeggen, maar aan jullie om dat al dan niet te doen. Ik probeer gewoon zo veel mogelijk te winnen, mijn kansen te grijpen. Vorig jaar was al echt goed, en nu zit ik op hetzelfde niveau, denk ik.”

Twee sprintkansen

Er komen voor Merlier en co nog maximaal twee sprintkansen in deze editie van Parijs-Nice. “Maar we zullen moeten zien wat het weer doet. Of dat nog verandert of niet, de komende dagen.” Komende week worden natte en frissere weersomstandigheden voorspeld, wat voor een lastigere koers zal zorgen.

Maandag wacht het peloton in de ‘Koers naar de Zon’ opnieuw een vlakke etappe. Na 183,9 km tussen Montesson en Bellagarde wordt opnieuw een groepsspurt verwacht.