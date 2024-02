Tim Merlier sprint na waaierspektakel naar ritzege in AlUla Tour

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) heeft donderdag zijn eerste seizoenszege geboekt aan het einde van de derde etappe van de AlUla Tour, een vijfdaagse rittenkoers van het UCI-niveau 2.1 in Saoedi-Arabië. Na een waaierspektakel was Merlier de beste van een uitgedunde groep.

De etappe van 170 kilometer met start aan de luchthaven van AlUla en aankomst op een kamelenrenbaan werd getekend door waaiers. Een eerste keer halfweg de koers, een tweede keer aan het einde van de rit, wat het peloton helemaal deed ontploffen. Grootste slachtoffers waren de Noorse klassementsleider Soren Waerenskjold, die door materiaalpech zijn groene leiderstrui moest afstaan, en de zieke Nederlander Dylan Groenewegen.

Soudal Quick-Step was sterk vertegenwoordigd in de eerste waaier, en neutraliseerde met Jordi Warlop de verschillende aanvalspogingen in de slotkilometers. Tim Merlier maakte met een machtssprint dat voorbereidende werk af: hij haalde het met duidelijke voorsprong voor de Nederlanders Arvid de Kleijn (2e) en Casper van Uden (3e). De Oost-Vlaming zorgde zo voor de derde Belgische overwinning van dit prille wielerseizoen.

In het algemene klassement klimt Merlier naar de tweede plek, op twee seconden van de nieuwe leider Van Uden. De AlUla Tour duurt nog tot en met zaterdag. De vierde etappe van morgen/vrijdag lijkt opnieuw een kans voor de sprinters, de zwaarste rit komt pas op de slotdag.