Tim Merlier maakt indruk met tweede zege op rij in UAE Tour: “Zat in de wasmachine, maar vond een gaatje”

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) heeft zaterdag de zesde rit in de UAE Tour (WorldTour) gewonnen. Hij was na 165 km in Abu Dhabi de beste in een massasprint en behaalde zo zijn tweede overwinning in evenveel dagen. De Europese kampioen was aan de meet duidelijk sneller dan Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) en de Italiaan Jonathan Milan (Lidl – Trek).

Vijf renners gingen niet meer van start in de voorlaatste rit, het merendeel daarvan als gevolg van de crashes van vrijdag: Nederlands kampioen Dylan Groenewegen (hersenschudding), de Monegask Victor Langellotti (sleutelbeenbreuk), de Colombiaan Fernando Gaviria en de Fransman Paul Seixas. De vijfde niet-starter was Lars Craps (Lotto), die nog kniepijn ondervindt na een val eerder dit seizoen.

Wereldkampioen Tadej Pogacar deed onderweg een korte poging om een waaier te trekken, maar bleef de rest van de rit deze keer wel in de buik van het peloton. De biljartvlakke opdracht in Abu Dhabi kreeg daardoor het traditionele verloop van een sprintersrit. In een vlucht streden vier renners voor de zwarte tussenspurtentrui, een strijd die opnieuw werd gewonnen door de Serviër Dorde Duric (Solution Tech-Vini Fantini).

Voorspelde massasprint

In het peloton hielden de ploegmaats van de sprinters de voorsprong van de koplopers beperkt. Twee kilometer voor de finish werden de laatste vluchters terug opgeslokt, nadien maakte het peloton zich op voor de vierde en laatste pelotonsprint van deze UAE Tour. Jonathan Milan (al tweemaal sprintwinnaar, red.), Tim Merlier (vrijdag de snelste, red.) en Jasper Philipsen waren opnieuw de topfavorieten voor winst.

In de slotkilometer liet Merlier zich nog wegdrummen, maar toch vond hij in de laatste hectometers terug een weg naar voor. Met een erg vroege aanzet vanuit de achtergrond verraste de Europese kampioen zijn concurrenten, en sloeg hij meteen een beslissende kloof op de rest. Philipsen ging nog in de reactie, maar geraakte niet meer aan het wiel. Het is voor de 32-jarige Merlier de vierde zege van het seizoen na twee overwinningen in de AlUla Tour in Saoedi-Arabië.

Indrukwekkend

Met zijn tweede zege op rij maakt Tim Merlier indruk. “Het was een hele lange inspanning”, pufte hij uit in zijn flashreactie. “Ik had liever iets veiliger willen zitten”, zei Merlier over de laatste kilometer. “Ik zat in de wasmachine, zoals we het noemen (het deel van het peloton waarin er erg veel wordt gewrongen, red.). Maar ik vond een gaatje, op 300 meter van de finish, en probeerde de rest te verrassen. Met de tegenwind werd het een hele lange inspanning. Ik was aan het afzien, maar het bleek genoeg.”

Bert Van Lerberghe, de sprintloods van Merlier, was vrijdag nog gecrasht aan het einde van de vijfde etappe. “Misschien is het geen goed idee geweest om hem vandaag weer aan het werk te zetten”, bedacht Merlier zich. “Bert probeerde wat hij kon, maar we verloren elkaar op 1,9 kilometer van de finish. Ik miste hem om ruimte voor mij te maken, zat constant ingesloten, en ik dacht dat het niet zou lukken. Maar dan vond ik dat gaatje op driehonderd meter, en probeerde ik het.”

Merlier haalde het voor Jasper Philipsen en Jonathan Milan, twee bijzonder snelle concurrenten. Of dat extra glans geeft aan zijn zege? “Iedere kans is belangrijk. Ik ben gewoon erg blij om weer te winnen.” Voor Merlier is het de zevende zege in drie edities van de UAE Tour. Daarmee is hij recordhouder.

Slotrit

Morgen, zondag, staat in de rittenkoers in de Verenigde Arabische Emiraten de slotrit op het programma met aankomst op Jebel Hafeet, een klim van bijna elf km aan 6,7%. De Sloveen Tadej Pogacar (Team UAE Emirates – XRG) begint eraan als leider. Lennert Van Eetvelt (Lotto), vorig jaar nog dag- en eindwinnaar op Jebel Hafeet, gaat als achtste naar de slotdag, met 0:38 achterstand op Pogacar.