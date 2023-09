Tim Meeusen al twee jaar aan de slag bij BORA-hansgrohe: “Ik doe vooral scoutingswerk”

Talentscout en developmentcoach. Officieel is dat de functie van ex-renner Tim Meeusen (45) bij het Duitse WorldTourteam BORA-hansgrohe. De vlag dekt de lading niet helemaal, want hij doet zoveel meer dan dat.

“Veel zaken binnen het team”, begint Meeusen een hele opsomming. “Het scoutingswerk is de hoofdzaak. Van nieuwelingen tot en met de profs. In het voorjaar ga ik mee met onze profs. Van Omloop Het Nieuwsblad tijdens het openingsweekend tot en met Luik-Bastenaken-Luik: het hele voorjaar heb ik een ondersteunende rol binnen de WordTourploeg. Dat omvat parcoursverkenningen in de winter tot plannen opstellen waar onze auto’s moeten staan om de renners te bevoorraden.”

In datzelfde voorjaar stond Tim Meeusen ook langs de kant van de weg tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne en Nokere Koerse, de eerste UCI-wedstrijden voor junioren in Vlaanderen. “Jaarlijks staan we in voor twee oefenkampen voor zes jonge renners in het Oostenrijkse Ötztal”, verduidelijkt hij. “We brengen enkele beloften en junioren samen om hen te testen. Dit keer was daar zelfs een nieuweling bij. Op die bijeenkomsten gaat het er heel los aan toe. Daarin proberen we uit te vissen hoe die jongens functioneren, of ze bij de ploeg zouden passen. Voor mij heel leuk om te doen.”

Uijtdebroeks

Meeusen is al sinds 2014 freelance aan het werk voor de ploeg, toen nog bij de voorloper Team NetApp. Intussen is hij bezig aan z’n tweede voltijdse jaar in dienst van BORA-hansgrohe. Dat Cian Uijtdebroeks, het twintigjarige talent dat momenteel bezig is aan de Vuelta, bij de Duitse ploeg aan een carrière timmert, is deels de verdienste van Meeusen.

“Met Cian heb ik, net als met Danny van Poppel, elke dag contact”, vertelt Meeusen. “Zo heb ik vorig jaar met Cian elke etappe van de Ronde van de Toekomst verkend. Een rittenkoers die hij won. Jordi Meeus, die op de Champs Elysées de slotrit van de Ronde van Frankrijk op z’n naam zette, logeerde in het voorjaar bij mij. Samen hebben we een aantal klassiekers verkend. Ook onze jonge Duitser Luis-Joe Lührs verbleef hier. Alle renners zijn bij mij welkom.”

Verbindingspersoon

Hij ziet zichzelf een beetje als verbindingspersoon tussen renners en het management van BORA-hansgrohe. Dat hij een talenknobbel heeft, is een voordeel. Tim Meeusen kan zich niet alleen uiten in het Nederlands en Engels, maar spreekt ook vloeiend Frans, Duits en Italiaans. “En ik probeer ook nog wat beter Spaans te praten”, gaat hij verder. “Een gesprek van vijf minuten met een renner in het Spaans is geen probleem. In het Spaans een discussie aangaan met een manager is een stuk moeilijker. Vandaar dat ik probeer me verder te bekwamen in die taal. Ook omdat steeds meer Zuid-Amerikanen de weg richting het profpeloton vinden.”

Aspiranten

Die talenknobbel is ook handig in gesprekken met mensen uit het zakenleven. In de Giro begeleidde hij drie dagen vips die door BORA-hansgrohe werden uitgenodigd. De laatste drie dagen van de Tour deed hij precies hetzelfde. “Het is iets compleet anders, maar ook dat vind ik bijzonder boeiend”, glundert Meeusen. “Zo leer ik de zakenwereld een beetje kennen. Verhalen van mensen die BORA (afzuigsystemen voor keukens, red.) verkopen zijn best interessant.”

Ook bij Meeusen thuis in Knesselare wordt veel over wielrennen gesproken. Want dochtertje Anna sprong op een koersfiets en rijdt bij de aspiranten. “Zo was ik recent getuige van de Ronde van West-Vlaanderen voor aspiranten”, vertelt Meeusen. “Anna rijdt bij KVC ’t Meetjesland. Ik sta versteld van wat dit kleine team allemaal doet voor hun meisjes en jongens.”

Ook met de Red Bull Juniors Brothers laat Tim Meeusen zich in. “Er waren meer dan duizend gegadigden. Zij moeten op Zwift enkele ‘koms’ (King of the Mountains, red.) nemen. De beste vijftien werden door Red Bull een week uitgenodigd in Salzburg. En de beste twee zullen in de toekomst, net als Wout van Aert en Tom Pidcock, koersen met een helm van Red Bull”, besluit Meeusen.