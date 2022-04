Tim Declercq kan starten in Parijs-Roubaix

Tim Declercq (33) kan starten in Parijs-Roubaix. De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl moest vorige week met maagproblemen opgeven in het Circuit de la Sarthe, maar is aan de beterhand. Declercq stond eerder dit seizoen al lange tijd aan de kant door pericarditis.

“Tim is beschikbaar voor Parijs-Roubaix”, bevestigde ploegleider Wilfried Peeters aan Het Nieuwsblad. Ook de rest van de ziekenboeg van het fel geteisterde Quick-Step-Alpha Vinyl van Patrick Lefevere loopt stilaan leeg. Steimle, Ballerini, Stybar en Asgreen werkten zonder problemen de Amstel Gold Race af. Lampaert had vier extra competitiedagen in het Circuit de Sarthe, waar hij vijfde werd in de slotrit. “Al die jongens zijn fit voor Roubaix”, zegt Peeters. “Stilaan raken we erdoor.”

Tim Declercq begon uitstekend aan het seizoen met een vierde plaats in het eindklassement van de Saudi Tour. Maar na de terugreis naar België testte hij positief op het coronavirus. Na zijn opgave in de Ronde van de Algarve werd bij de meesterknecht pericarditis vastgesteld, een ontsteking van het hartzakje. Die ontsteking kan ontstaan door een virus, een griep of een bacterie. Declercq hervatte de competitie eind maart in Dwars door Vlaanderen en reed enkele dagen later ook probleemloos de Ronde van Vlaanderen.