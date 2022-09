Tien kenners kijken in hun glazen WK-bol, West-Vlaanderen zegt: Van der Poel wint

Zondag is het eindelijk zover: het WK wielrennen in het Australische Wollongong. Met Wout van Aert en Remco Evenepoel heeft ons land twee absolute topfavorieten binnen onze rangen. Maar de concurrentie is moordend. Onder meer Alaphilippe, Van der Poel, Pogacar, Matthews en Girmay hebben ook hun zinnen gezet op de regenboogtrui. Wij vroegen aan tien bekende West-Vlamingen om in hun glazen bol te kijken.

Ex-profwielrenster en cocommentator bij vrouwenwedstrijden op Sporza

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Girmay

“Ik verwacht dat ze met een klein groepje naar de meet zullen trekken en dan hoop ik dat Wout het haalt. Bij de vrouwen denk ik dat Marianne Vos op het hoogste schavotje zal staan. Kopecky wordt tweede en Van Vleuten komt als derde over de streep.”

Henri Vandenabeele

Profrenner bij Team DSM

1. Pogacar

2. Madouas

3. Higuita

“Niet de meest genoemde namen, maar ik gok op een lastige koers. De zwaardere types zullen niet kunnen volgen op de steile stroken.”

Peter Farazijn

Ex-profrenner

1. Van der Poel

2. Van Aert

3. Girmay

“Ik zet Van der Poel op één, maar ik heb wat twijfels of zijn voorbereiding wel ideaal was. Ik hoop stiekem dat Wout aan het langste eind trekt, want hij reed een fantastisch seizoen. Girmay heeft geen ploeg die de koers in handen kan nemen, maar is na een lastige wedstrijd erg snel aan de meet.”

Tim Declercq

Profrenner bij Quick Step-Alpha Vinyl

1. Van der Poel

2. Van Aert

3. Matthews

“Als Remco (Evenepoel, red.) en Pogacar niet weggeraken, schat ik een sprint met een man of twintig vrij hoog in. Ik denk dat Van der Poel het zegegebaar zal maken, maar natuurlijk hoop ik dat er een Belg of een renner van Quick Step-Alpha Vinyl wereldkampioen wordt.”

Jeroen Vanbelleghem

Wielercommentator Eurosport

1. Van Baarle

2. Matthews

3. Van Aert

“Van Baarle is een van de beste eendagscoureurs ter wereld. Hij kan in de luwte van kopman Van der Poel opereren. Matthews wint het sprintje van het achtervolgend groepje. Van Aert mag mee op het podium.”

Klaas Vantornout

Tweevoudig Belgisch kampioen veldrijden

1. Van der Poel

2. Pogacar

3. Van Aert

“Van der Poel heeft grote honger na zijn tegenvallende Tour de France. Pogacar kan explosief uithalen, maar hij zal Van der Poel er niet af krijgen. Van Aert zal goed zijn, maar ik vrees dat hij net niet fris genoeg zal zijn.”

Astrid Demeulemeester

Vriendin Yves Lampaert

1. Van Aert/Evenepoel

2. Van der Poel

3. Pogacar

“Ik zou het fantastisch vinden mocht er een Belg wereldkampioen worden. Zowel Wout als Remco zouden de trui alle eer aandoen. Van der Poel en Pogacar zullen eveneens in orde zijn. Pogacar reed een sterke tijdrit, maar hij heeft maar vijf helpers mee. Hij zal steun tekortkomen in de finale.”

Johan Museeuw

Ex-wereldkampioen

1. Pogacar

2. Girmay

3. Evenepoel

“Pogacar is uitstekend in vorm en wil revanche nemen na zijn tweede plaats in de Tour de France. Het zou een schitterende wereldkampioen zijn. Girmay zal nipt geklopt worden. Evenepoel zal meedoen voor de overwinning, maar ik zie hem niet winnen. Als er een Belg wereldkampioen wordt, is het Wout van Aert. Maar dat zegt iedereen. Ik doe graag wat speciaal.” (lacht)

Lies Vandenberghe

Sportanker VTM Nieuws

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Pogacar

“Wout verdient het om een jaar lang in die regenboogtrui rond te rijden. Ik heb hem niet in mijn top drie gezet, maar ik denk dat tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe hoge ogen zal gooien. Hij staat niet voor niks aan de start. Als Van Aert niet wint, hoop ik dat Evenepoel een superdag heeft.”

Jonas Rickaert

Profwielrenner bij Alpecin-Deceuninck

1. Van der Poel

2. Matthews

3. Wright

“Mathieu heeft perfect gepiekt. Matthews was heel goed in Canada, maar het is altijd net niet. Ik hoop dat Wright op het podium staat. Hij is sinds de Tour in uitstekende doen. Het is een naam waar weinig renners rekening mee gaan houden.”