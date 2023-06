Thuisrensters Justine Ghekiere en Marith Vanhove voor het BK in eigen stad: “Samen in kopgroep van tien, dat zou zalig zijn”

Zondag 25 juni is Izegem het epicentrum van het Belgische wielrennen. Alle ogen van de sportliefhebbers zullen gericht zijn op de Pekkerstad en twee Izegemse jongedames hopen zich ook te tonen voor eigen publiek tijdens het BK wielrennen: Justine Ghekiere en Marith Vanhove.

Het zijn eigenlijk wat elkaars tegenpolen. Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal-QuickStep) is 27 jaar en een late roeping, Marith Vanhove (20, Parkhotel Valkenburg) gooide al op jonge leeftijd hoge ogen in het wielrennen. Berggeit Justine is kleiner van gestalte (1m62), vindt haar gading in het klimwerk en is juist terug van een hoogtestage in het Italiaanse Livigno, Marith zit middenin een examenweek en heeft een parcours het liefst zo vlak mogelijk. De rijzige atlete (1m76) heeft sprintersbenen.

Kennen jullie elkaar goed?

Beiden: “We kunnen het goed met elkaar vinden. We leerden elkaar beter kennen bij Vélocyclist, de groep rond Andrew Vancoillie die er ritjes aan een tempo van bijna 40 km per uur op nahoudt. We fietsten daar al vaker mee.”

Hoe leef je naar het BK toe en hoe zit het met de vorm?

Marith: “Ik studeer ergotherapie aan de Arteveldehogeschool. Mijn examen heb ik in blokjes verspreid over het hele jaar. Mijn examenperiodes zijn dus niet zo zwaar, maar nu heb ik er wel eentje achter de rug. En het gaat goed in mijn studies. Mijn vorm is op dit moment best oké. Ik heb dit jaar misschien nog niet de resultaten gehaald die ik zou willen, maar de laatste twee weken voel ik wel dat ik klaar ben voor het BK.”

Justine: “Ik kom dus net van hoogtestage, ik weet nog niet hoe de benen zullen aanvoelen en of ik voldoende gerecupereerd zal zijn. Het BK is geen doel op zich voor mij, de Giro en de Tour in de maand juli wel.”

Met welke ambitie starten jullie aan het BK?

Justine (die met de tijdritfiets was gekomen): “Donderdag rij ik eerst nog het BK tijdrijden, gewoon om daar het ritme op te doen voor de rondes. Ik heb weinig ervaring met tijdrijden, maar ga er uiteraard wel mijn best doen. Het BK op de weg zondag is qua parcours niet op mijn lijf geschreven. Ik had gehoopt dat we net als de heren ook over de Kemmelberg zouden moeten, maar wij moeten het nu enkel doen met wat bruggen. Maar we hopen met het team, in totaal staan we met negen aan de start, toch de trui in de ploeg te houden. En misschien kan ik daar wel mijn rol spelen.”

Marith: “Margot Vanpachtenbeke uit Lauwe is mijn enige ploeggenote in de koers, het zal uiteraard niet aan ons zijn om de wedstrijd te maken. We zullen wel attent moeten koersen en ons niet laten verrassen. Het parcours is wel meer op mijn maat, ik moet het immers hebben van mijn sprint. Maar als je het BK van verleden jaar bekijkt, weet je dat er op zo’n Belgisch kampioenschap hard gekoerst wordt en dat de wedstrijd moeilijk te voorspellen valt.”

Wat is het ideale wedstrijdverloop voor jullie?

Marith: “Ik kan dus rekenen op een sprint, maar meezitten in een groepje is ook niet verkeerd.”

Justine: “Een kopgroep met een dame of tien en daar samen zitten. Zou dat niet zalig zijn? Maar dan zou ik wel nog de spurt moeten ontlopen, anders verlies ik van jou. Misschien gebruik maken van de brug in Kachtem om een gaatje te slaan… (lacht)”

Wanneer zijn jullie tevreden?

Justine: “Als ik me kan tonen en iemand van de ploeg de trui mag aandoen.”

Marith: “Als het tot een spurt komt, ben ik niet kansloos. Een podiumplaats zou al schitterend zijn. En ik kom ook nog in aanmerking voor de beloftentrui.”

Al een plaatsje gereserveerd voor een feestje?

Marith: “Nee, het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is. Maar mocht er iets uit de kast vallen, dan vinden we wel een plaats om dat te vieren.”

Jullie rijden voor eigen publiek. Voelen jullie dat het leeft?

Marith: “Zeker en vast. We mochten al een truitje gaan afgeven dat nu in de etalage bij slagerij Verlinde hangt, er spreken ons ook heel wat mensen aan over het BK.”

Justine: “De aandacht voor het dameswielrennen is er duidelijk ook in Izegem. En dat is terecht, vind ik.”

En wat met jullie fans?

Marith: “Ik woon in de Blekerijstraat op de Bosmolens, het parcours passeert dus niet voor mijn deur. Maar mijn familie komt uiteraard supporteren, net als mijn vriend Gianluca Pollefliet (ook wielrenner, hij zette als belofte enkele mooie resultaten neer in de afgelopen Giro, red.).”

Justine: “Mijn pa heeft iets op poten gezet voor familie en vrienden, al dat volk dat speciaal voor jou komt, dat is toch een extra motivatie.”

En na het BK?

Justine: “Ik rij eerst de Giro begin juli voor eigen rekening, eind juli volgt dan de Tour die ik rij in functie van Ashleigh Moolman die op eindwinst mikt.”

Marith: “Voor mij is het dan toewerken naar het EK piste van 11 tot 16 juli.”