Team Visma-Lease a Bike wint ploegentijdrit: Tim Merlier speelt leiderstrui kwijt in Parijs-Nice

Het Nederlandse Team Visma-Lease a Bike heeft dinsdag de ploegentijdrit in Parijs-Nice (WorldTour) gewonnen. De Amerikaan Matteo Jorgenson neemt de gele leiderstrui over van Tim Merlier (Soudal Quick-Step).

De Visma-renners legden de 28,4 km tussen het circuit van Magny-Cours en aankomstplaats Nevers af in 30:26 (gem. 56,2 km/u). Daarmee waren ze 15 seconden sneller dan het Australische Team Jayco AlUla en 25 seconden sneller dan het Duitse Red Bull-BORA-hansgrohe.

Het Soudal Quick-Step van leider Merlier werd tiende op 51 seconden. In het klassement moet de Europese kampioen, die de eerste twee etappes had gewonnen in een massasprint, zijn leidersplaats afstaan aan Matteo Jorgenson. Die stond voor aanvang als vierde op veertien seconden het hoogst geklasseerd van Visma-Lease a Bike, voor onder meer kopman Jonas Vingegaard. De Deen is nu tweede op zes seconden.

Morgen/woensdag leggen de renners op een heuvelachtig parcours 163,4 km af tussen Vichy en La Loge des Gardes, waar de streep ligt na een klim van 6,7 km aan gemiddeld 7,1 procent.